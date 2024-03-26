“800 د.ج قدمي عليها الآن”.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت الجزائر 2024 والشروط المطلوبة “anem.dz”

ترغب العديد من السيدات والنساء في الجزائر معرفة رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة، وتحرص الحكومة الجزائرية على تقديم الدعم المالي للمرأة التي تمكث بالمنزل من خلال المنح المالية وذلك من أجل قضاء حوائجها وتحسين مستوى المعيشة ومن بين هذه المنح منحة المرأة الماكثة التي تبلغ قيمتها 800 دينار جزائري، لهذا تتساءل العديد من السيدات الجزائريات الماكثات بالمنزل عن خطوات التسجيل في هذه المنحة وهو مجال حديثنا اليوم.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة الجزائر 2024

حتى تستطيع سيدات دولة الجزائر اللاتي يمكثن بالمنزل التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل فإنه يجب عليهن اتباع الخطوات التالية:

تنتقل المتقدمة مباشرة إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

تنتظر المتقدمة حتى تتم الصفحة بالتحميل ومن ثم النقر على كلمة تسجيل.

تدخل المتقدمة بعد ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور بصورة صحيحة.

تقوم المتقدمة إدراج جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول المحددة لذلك.

في النهاية ترفق المتقدمة جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024

حتى تستطيع المواطنة الجزائرية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل فإنه يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية: