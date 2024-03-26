دار الإفتاء تحدد “قيمة زكاة الفطر 2024 وآخر وقت لإخراجها (أهمية اخراج زكاة الفطر)

قيمة زكاة الفطر، الأمر الذي يشغل بال المسلمين كل رمضان، فتعد زكاة الفطر من أهم الأمور التي تقرب العبد إلى ربه في هذا الشهر الكريم، كما تعد أمراً واجباً على كل مسلم ومسلمة، لذا يرغب الكثير في معرفة قيمة الزكاة هذا العام، دعونا نتعرف من خلال السطور القادمة كل ما يتعلق بهذا الموضوع بكل وضوح.

قيمة زكاة الفطر

أوضح علام مفتي الجمهورية الدكتور علام شوقي عن قيمة زكاة الفطر هذا العام ١٤٤٥ هجرياً بـ ٣٥ جنيه مصري عن كل فرد وذلك هو الحد الأدنى لها، مشيراً إلى استحباب الزيادة في حالة مقدرة الشخص، ويتم إخراج الزكاة على هيئة نقود وليس حبوب، وفقاً لرأي الإمام أبي حنيفة.

موعد إخراج زكاة الفطر

أعلن مفتي الجمهورية أن موعد إخراج زكاة الفطر تجوز منذ أول يوم في شهر رمضان، حتى قبيل عيد الفطر، فمن الأفضل تعجيل زكاة الفطر لمساعدة الفقراء والمحتاجين، حتى يعم الرخاء والسعادة على جميع المسلمين، ويشعر الجميع بقيمة الأموال، ويحمدون ربهم على أصغر النعم.

أهمية زكاة الفطر

يوجد العديد من الفوائد التي تعود بالنفع على جميع المسلمين الذين يطيعون أوامر الله في إخراج زكاة الفطر بموعدها، من أهم تلك الفوائد ما يلي:

تطهير الصائم من الخبائث والضغينة.

مشاركة الفقراء والمساكين مع الأغنياء أيام عيد الفطر.

استجلاب البركة والخير في حياة الصائم.

في ختام حديثنا عن قيمة زكاة الفطر هذا العام وما تجلبه من فوائد عظيمة لحياة المسلم الموحد بالله، بأن لا يجوز تجاهلها فهي من أركان الإسلام الخمسة.