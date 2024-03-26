هام جدا.. ما هي حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وارة التعليم المصرية تُجيب

حقيقة تعديل جدول الثانوية العامة، تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية عن جدول الثانوية العامة وذلك بعد انتشار تعديله عبر محركات البحث، فهل أكدت الوزارة ما تم تداولة من قبل وهل الموعد قد تغير؟ فما حقيقة ذلك، فهذا ما سنوضحه لكم خلال السطور القادمة

حقيقة تعديل جدول الثانوية العامة

وضحت وزارة التربية والتعليم حقيقة تعديل جدول الثانوية العامة أكدت بأنه لا يوجد أي أساس من الصحة حول موضوع تعديل الجدول فإذا تم إتخاذ أي إجراءات تجاه هذا الأمر فسوف تُعلن عنه عبر الصفحه الرسمية، فمن المقرر أن يكون أول يوم في امتحانات الثانوية العامة بتاريخ ١٠ يونيو المقبل بالنسبة للمواد الغير مضافة للموضوع، والمواد المضافة للمجموع سوف تبدأ يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٤.

جدول الثانوية العامة

وضحت وزارة التعليم المصرية جدول الثانوية العامة وهو كالآتي:

التربية الوطنية والتربية الدينية: ١٠ يونيو ٢٠٢٤

الإقتصاد والإحصاء: ١٢ يونيو ٢٠٢٤

اللغة العربية: ٢٢ يونيو ٢٠٢٤

اللغة الأجنبية الثانية: ٢٥ يونيو ٢٠٢٤

الفيزياء والتاريخ: ٢٩ يونيو ٢٠٢٤

اللغة الأجنبية الأولى: ٢ يوليو ٢٠٢٤

الكيمياء والجغرافيا: ٦ يوليو ٢٠٢٤

الجيولوجيا، الجبر والهندسة الفراغية، علم النفس: ١٠ يوليو ٢٠٢٤

التفاضل والتكامل: ١٣ يوليو ٢٠٢٤

الأحياء، الاستاتيكا، الفلسفة: ١٧ يوليو ٢٠٢٤

الديناميكا: ٢٠ يوليو ٢٠٢٤

الإجازة في جدول الثانوية العامة

تبدأ إجازة الثانوية العامة من تاريخ ١٢ يونيو وتنتهي في تاريخ ٢١ يونيو، ويكون أول يوم امتحانات في تاريخ ٢٢ يونيو مادة اللغة العربية، وبالنسبة للطلاب المتفوقين في مواد التكنولوجيا والعلوم تبدأ إجازتهم يوم ١١ يونيو.