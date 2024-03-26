ألحقوا ذاكروا.. وزارة التعليم تُعلن رسمياً عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للقسمين الأدبي والعلمي

جدول الثانوية العامة، من الأمور التي تشغل بال الكثير من طلاب المرحلة الثانوية العامة، فهم يهتمون بتنظيم أوقاتهم للدراسة بعد الحصول عليه حتى يحددوا أوليه المواد التي سيتقنوها، الجدير بالذكر أن الفترة السابقة قد شهدت حالة من القلق نظراً لتعديل الجدول.

جدول الثانوية العامة

صرحت وزارة التربية والتعليم في مصر عن جدول الثانوية العامة وعن الموعد المحدد لبدء اختبارات الثانوية العامة، والتي سيكون أول يوم موافق ١٠ يونيو وتنتهي في تاريخ ٢٠ يوليو، فيمكنك القيام بالاطلاع على الجدول الخاص بامتحانات الثانوية العامة:

التاريخ المادة الزمن ١٠ يونيو يوم الإثنين التربية الدينية والتربية الوطنية. ساعة ونصف ١٢ يونيو يوم الأربعاء الإقتصاد والإحصاء. ساعة ونصف ٢٢ يونيو يوم السبت اللغة العربية ثلاث ساعات ٢٥ يونيو يوم الثلاثاء اللغة الأجنبية الثانية ساعتين ٢٩ يونيو يوم السبت التاريخ والفيزياء. ثلاث ساعات ٢ يوليو يوم الثلاثاء اللغة الأجنبية الأولى. ثلاث ساعات ٦ يوليو يوم السبت الجغرافيا والكيمياء. ثلاث ساعات ١٠ يوليو يوم الأربعاء الرياضة البحتة وعلم النفس والجيولوجيا. ثلاث ساعات ١٣ يوليو يوم السبت التفاضل والتكامل. ثلاث ساعات ١٧ يوليو يوم الأربعاء الفلسفة والأحياء والاستاتيكا. ساعتين/ ثلاث ساعات ٢٠ يوليو يوم السبت الديناميكا. ساعتين

تأجيل امتحانات الثانوية العامة

نفت وزارة التعليم جميع الأقاويل التي تدور حول تأجيل موعد اختيارات الثانوية العامة، وأن أي قرار صادر من موقع مجهول ليس لها أي أساس من الصحة ننهي نقاشنا عن جدول الثانوية العامة الذي يتساءل عنه جميع الكلاب بمختلف الشعب، ليتمكنوا من ترتيب أولوياتهم لتحقيق أحلامهم التعليمية في المستقبل.