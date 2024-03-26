هام لجميع الطلاب.. جدول امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني 2024 جميع المحافظات

موعد امتحانات صفوف النقل، الذي تم تعديلها من خلال وزارة التربية والتعليم في مصر فحدد وزير التعليم بدء موعد امتحانات صفوف النقل والدبلومات الفنية، للرد على ما يطرحه الطلاب مع بعضهم البعض عن ميعاد الاختبارات النهائية، كما أمر وزير التعليم الإدارات التعليمية بوضع جدول الامتحانات في الفترة المحددة دون أي تأخير، وهذا ما سيتم استعراضه في السطور القادمة بشكل تفصيلي وواضح.

موعد امتحانات صفوف النقل

أفصحت المديريات التعليمية عن موعد امتحانات صفوف النقل لإنهاء الجدل حول هذا الأمر، بأن أول يوم سيكون في تاريخ ٢٣ مايو ٢٠٢٤ الموافق يوم الخميس، وتنتهي قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، على أن ميعاد صفوف النقل للشهادة الإعدادية تبدأ يوم ٤ مايو وتنتهي يوم ٢٣ من نفس الشهر، وبعدها تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو وتنتهي في تاريخ ٦ يونيو.

خريطة العام الدراسي لصفوف النقل

سنقوم باستعراض خريطة كاملة توضح تفاصيل العام الدراسي الخاصة بصفوف النقل كالآتي:

تنتهي إجازة نصف العام يوم ٨ فبراير ٢٠٢٤.

تبلغ مدة الإجازة النصف سنوية اسبوعين فقط.

سوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم ١٠ فبراير وينتهي يوم ٦ يونيو ٢٠٢٤.

تبدأ امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني يوم ٢٥ مايو.

بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية ستبدأ يوم ١ يونيو.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة يكون في تاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

نصل إلى ختام مقالنا بالتحدث عن موعد امتحانات صفوف النقل الذي يليها مباشرة امتحانات الثانوية العامة، الأمر الذي شغل بال الطلاب في هذه الفترة بسبب قصر الوقت المتبقي.