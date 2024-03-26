ارتفاع سعر الأخضر اليوم.. تعرف على سعر الدولار اليوم 26/3/2024 في مصر بالبنوك المختلفة والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم، يتغير سعر الدولار بشكل مستمر مما يؤثر على العلاقات السياسية والاقتصادية في المجتمع وبالتالي تتغير أسعار السلع الغذائية، لذلك يهتم جميع المواطنين بالبحث عن سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك المصرية والسوق السوداء وهذا ما سيتم استعراضه في السطور القادمة بشكل تفصيلي.

سعر الدولار اليوم

يزداد معدل البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري حيث اختلف سعره من بنك لآخر ليكن كالآتي:

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي للشراء 47.35 جنيه أما البيع فقد سجل 47.45 جنيه.

بينما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي للشراء 47.35 جنيه، أما البيع فقد سجل 47.45.

استقر سعر الدولار في البنوك من حيث البيع والشراء بنسب متفاوتة وقد جاءت الاسعار كالآتي:

بنك الإسكندرية يسجل سعر الدولار للشراء 47.40 جنيه للبيع 47.50 جنيه.

بينما في بنك مصر يصل سعر الدولار في حالة الشراء إلى 47.40 جنيه والبيع 47.50 جنيه.

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي للبيع 47.55 جنيه للشراء 47.65.

سعر صرف الدولار بالسوق السوداء

يتساءل المهتمين بأمور صرف العملات في السوق السوداء خاصة الدولار الأمريكي حول السعر الأخير للدولار الذي تغير بنسبة قليلة بين سعره البارحة واليوم خاصة ان السعر زاد عن المتوقع خلال الفترة الماضية، حيث سجل سعر الدولار خلال الفتره السابقة ٥٥,٦ جنيه مصري واليوم يبلغ ٤٨ جنياً وفي الختام نكون قد قدمنا شرح مفصل عن سعر الدولار اليوم في جميع البنوك والمصارف المصرية للبيع والشراء وكذلك في السوق السوداء، رداً على أكثر الأسئلة الشائعة تلك الفترة.