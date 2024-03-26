اعرف هتقبض كام؟.. رابط التسجيل في تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

خطوات التسجيل في تكافل وكرامة، إذا كنت ممن يهتمون بالحصول على خدمات هذه المنصة التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحسين مستوى المعيشة لدى بعض الفئات، كما قامت الوزارة بتوضيح الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة، إليك كافة المعلومات حول هذا الموضوع بشكل تفصيلي وواضح من خلال هذه المقالة.

خطوات التسجيل في تكافل وكرامة

حتى تستطيع الاستفادة من الخدمات المقدمة من وزارة التضامن يقوم بإتباع خطوات التسجيل في تكافل وكرامة وهي كالآتي:

توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

اضغط على إنشاء حساب جديد وأدخل البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ادخل الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة له.

أنقر على زر تأكيد إنشاء حساب.

شروط استحقاق تكافل وكرامة

يتوجب عليك استيفاء جميع الشروط التي تمكنك من الحصول على خدمات تكافل وكرامة، قم بالاطلاع عليها لمراعاتها:

عدم عمله في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة.

أن تكون الأسرة تمتلك أبناء بدءاً من حديثي الولادة حتى عمر ١٨ سنة.

تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة لنجاح التسجيل.

أن يكون المتقدم يعاني من العجز و الأمراض التي تعيقه من أداء عمله.

أن يبدأ عمر المسنين ب٦٥ عاماً.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

عليك تحضير بعض الأوراق والمستندات لتنضم إلى تكافل وكرامة وهي: