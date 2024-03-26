ثبت فورا احدث نسخه.. ميزة جديدة في واتساب الذهبي يُبهر الجميع بثوبه الجديد سابق الكل في معرفته

ميزة جديدة في واتساب الذهبي، يعد واتساب الذهبي احد أهم وأفضل التطبيقات التي تستخدم بكثره بين الأفراد حول العام لانه يتمتع بالعديد من المميزات التي يحتاجها الشخص، فسوف نعرض لكم كافة المميزات التي يشملها، فتابعونا.

ميزة جديدة في واتساب الذهبي

تم الإعلان عن وجود ميزة جديدة في واتساب الذهبي من خلال التطبيق ومحركات البحث بجانب المميزات الأخرى وهي:

التخصيص: حيث يقوم واتساب الذهبي بتحويل الشكل الخارجي للتطبيق بحسب الذوق الشخصي للمستخدم سواء كان من خلال تغيير لون التطبيق، الخط، الرمز التعبيري، خلفية المحادثه.

الخصوصية: حيث يمكن للمستخدم إخفاء “تمّت القراءة” أو مشاهدة الحاله سواء كان “متصل الآن” أو “نشط منذ وقت” في جهة الاتصال. كما يمكن للمستخدم القيام بتجميد آخر ظهور له، والقيام بقفل التطبيق باستخدام كلمة مرور، وعدم ظهور الصور الشخصية أو الحاله المكتوبه.

تمديد الحالة تلقائيًا: أي عدم القلق عند انتهاء فتره الحاله التي قمت بتنزيلها بعد 30 ثانية! مع واتساب الذهبي V29، فيتمتع باستعراض الحاله الخاصة بك لمده أطول تلقائياً.

قفل المحادثات السرية: أي حماية خصوصيتك عن طريق قفل المحادثة برقم سري، مما يعوق الأفراد الآخرين من الوصول إلى المحادثات دون رغبتك.

تجربة سلسة: أي استمتاعك بتشغيل التسجيلات تلقائياً، وتنشيط الوضع الليلي والرد الآلي دون التعرض للحظر.

مميزات اضافيه في واتساب الذهبي

يقوم تطبيق واتساب الذهبي بتوفير العديد من الميزات الإضافية التي لا توجد في التطبيقات الأخرى وهي: