“ثبت الان” اضافة ميزة جبارة في تحديث واتساب جي بي الجديد WhatsApp GB لهواتف الأندرويد

ميزة جديدة في واتساب جي بي، يعد التطبيق من أهم التطبيقات التي تقوم على التواصل بين الأفراد والأصدقاء بطريقة سهله وسريعة خاصة عند إرسال الفيديوهات والصور، فالجدير بالذكر أن واتساب جي بي يقوم بالتحديث دائما وعمل خواص جديده تميزه عن غيره من التطبيقات.

ميزة جديدة في واتساب جي بي

تكمن ميزه جديده في وتساب جي بي فقد تم الاعلان عنها وارسالها الى كافه الافراد الذين قاموا بتحميله، فيمكن الاستمتاع بهذه الخاصيه من خلال تحديث واتساب جي بي، فالميزة الجديدة التي يتضمنها الإصدار الأخير عدم إمكانية الأفراد حظره “No Block”.

ميزة جبارة في تحديث واتساب جي بي الجديد WhatsApp GB

تم الاعلان مؤخرا عن وجود ميزه جديده في وتساب جي بي بجانب المميزات العديده التي يشملها وهي عدم حظر مستخدم التطبيق من قبل الأشخاص، كما يشمل المميزات الآتية