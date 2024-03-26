ثبت فورا احدث نسخه.. اضافه ميزة جديدة في واتساب عمر يُبهر الجميع بثوبه الجديد – سابق في معرفته

ميزة جديدة في واتساب عمر، يعد واتساب عمر من أهم التطبيقات التي تقوم على المحادثات سواء ف العمل أو الأقارب أو الأصدقاء فتتعدد استخدامته نظراً للمميزات الكبيره التي يشملها، فيمكنك تنزيل وتفعيل واتساب عمر بكل سهوله، فسوف نوضح لكم المميزات وخطوات التنزيل.

ميزة جديدة في واتساب عمر

يعد واتساب عمر هو الأكثر شيوعاً في الاستخدام نظراً للميزات العديدة التي يشملها، كما تم الإعلان في وجودة ميزة جديدة في واتساب عمر فمن أهم المميزات التي يتضمنها التطبيق:

يمكنك القيام بإرسال فيديو والوصول سريعاً عندما تقوم بالنقر على زر المايك.

يمكن عمل رمز في جميع الرسائل الخاصة التي قمت بتعديلها.

القيام بإصلاح الباك آب تلقائياً بشكل يومي ودائم.

وجود ميزة جعل الرسائل المرئية وهي تتضمن جميع المحادثات عندما تعطي الأذن له.

تفعيل ميزة إخفاء السهم الخاص بالتوجه لأول وآخر رسالة.

يمكنك الاستمتاع بميزة تفعيل قراءة الرسائل الأصلية التي تم تعديلها وتغييرها.

يمكن عمل ميزة للدردشات التي لم تقم بقراءتها.

قدرتك على إرسال الفيديوهات والصور والملفات بجودة فائقة.

يمكنك مشاركة حالاتك عللى فيسبوك.

تفعيل خاصية حفظ الفيديو مسج.

تفعيل ميزة الشكل الجديد المميز للصفحة الرئيسية.

خطوات تفعيل واتساب عمر

يمكنك تسجيل الدخول وتفعيل واتساب عمر من خلال اتباع الخطوات التالية: