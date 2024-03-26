اعرف اتقبلت ولا لا .. لينك الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 بالرقم القومي

ألاف المواطنين المتقدمين إلى وظائف البريد المصري يترقبون الإعلان عن نتيجة المسابقة، نظرًا لأن آلاف الشباب يطمحون في الحصول على الوظائف لأنها من الوظائف الحكومية المرغوبة نظرًا لمرتباتها المرتفعة التي تساعد على الاستقرار المالي وبالتالي الاستقرار الوظيفي، خلال الأسطر التالية سنوضح رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024

لكل المتقدمين في مسابقة وظائف البريد المصري 2024 يمكنهم الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني من خلال الرابط الخاص بالاستعلام، على أن يتم الاستعلام عن النتائج وفقًا للخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى البوابة الإلكترونية للتوظيف من هنا.

تحديد وظائف البريد المصري.

انقر على استعلام.

إدخال كل البيانات المطلوبة التي منها الرقم القومي ورقم الطلب.

انقر على إظهار النتيجة.

وظائف البريد المصري 2024

في وقت سابق كشفت هيئة البريد المصري عن الوظائف الشاغرة التي أعلنت التقديم عليها في إطار شروط محددة، وتأتي تلك الوظائف على النحو التالي:

مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث.

مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث.

مهندس كهرباء ثالث.

مهندس تخطيط النقل ثالث.

محامي ثالث.

مهندس ميكانيكا سيارات ثالث.

أخصائي خدمة عملاء.

أخصائي بريد ثالث.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة الإدارية أن عملية التسجيل في وظائف البريد المصري قد انتهت خلال الأيام الماضية، وفي الوقت الراهن تبدأ اللجان المختصة بالتدقيق ومراجعة كافة الطلبات من أجل إظهار النتائج، علمًا بأن عملية التدقيق استغرقت مدة شهر كامل، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة قبل شهر أبريل.