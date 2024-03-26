82 دقيقة من الانتقام ونهاية صلاح .. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو

الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة الفنانة مي عمر هي التريند الأول على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، فالجميع يرغب في معرفة كيف انتهت قصة انتقام نعمة من صلاح، وخلال الأسطر التالية سنوضح تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو.

الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو

تفاجئ الجمهور اليوم أن مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر وإخراج محمد سامي يتكون من 16 حلقة فقط وتم عرضه على قناة MBC مصر علمًا بأن هذا المسلسل حقق نجاح كبير في السباق الرمضاني الدرامي، وأتت الحلقة الأخيرة بمعرفة مي عمر “نعمة” بخبر حملها من صلاح من الطبيب، ولكن هذا الخبر لم يمنعها أبدًا من استكمال خطة الانتقام.

وتتوالي الأحداث باتصال نعمة بصلاح لتخبره أن زوجته الثانية سارة في سرير ياسين الألفي ليذهب إلى الفيلا بالفعل ليجد سارة تخرج من الفيلا بسيارتها ويقوم بإتباعها بتاكسي ويلاحظ أنها تودع أموال في البنك ويظن صلاح أنها أمواله، ويذهب بعد ذلك بسارة إلى الشقة ليسألها عن ياسين الألفي وتبدأ مشاجرة بينهما ليقوم صلاح بقتلها بعد أن ترفض أن تعطيه المال.

لتبلغ نعمة بعد ذلك على صلاح وتذهب والدة محمد بعد ذلك إلى الشرطة لتخبرهم أن صلاح هو من قتل ابنها، وهكذا ذهب صلاح إلى حكم الإعدام وبعدها ترفع دعوى خلع ضده، وتخبر ياسين الألفي بعد ذلك بحملها وترفض ان تجهضه وتتجوزه بعد ذلك.

أبطال مسلسل نعمل الأفوكاتو