ريلمي تعود والمنافسة تشتعل .. مواصفات هاتف realme 12 pro الأنيق

يعد هاتف realme 12 pro أحد الإصدارات الحديثة، وقد اعتمدت realm في جهازها Realm 12 Pro نظام التشغيل Android 14 وكاميرا رئيسية دقة 50 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، كما أنه يعتبر أحد الهواتف الذكية الذي اضاف الى عالم الهواتف المحمولة إضافة قوية، ومن أبرز ما يتمتع به الجهاز من مزايا أنه يمتلك ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي، وفيما يلي نعرض مواصفات ومزايا الهاتف.

مواصفات ومزايا هاتف realme 12 pro

يعد الهاتف تجربة جديدة في عالم الهواتف الذكية للفئات المتوسطة قدمتها شركة ريلمي لتمتع عشاقها بكل ما هو جديد، إليك مواصفات ومزايا الهاتف:

نظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة ريلمي الـ Realme UI 5.0 . البطارية تأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير، بالإضافة أنه يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط . الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا الامامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 بمستشعر سوني IMX 615 . الكاميرا الخلفية الكاميرا الخلفية ثلاثية، تكون الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8 و الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 المعالج يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 7s Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 710 فهو نفس معالج الموجود في هاتف الـ Xiaomi Poco X6 . مزايا الهاتف يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي. ألوانه يتوفر الهاتف باللون الأزرق و الذهبي و الأحمر .

سعر هاتف Realm 12 pro

يتميز سعر الهاتف أنه يناسب كثير من الأشخاص وفيما يلي سعر الهاتف في بعض الأماكن: