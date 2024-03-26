عاجل ورسميًا .. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة بعد التعديل

خلال الأيام القليلة الماضية من شهر مارس الجاري فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعدادها لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة والذي يكون في شهر يونيو القادم، وقد أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أنه لا نية في أي تعديل آخر من موعد الامتحانات، وسوف نطلعكم من خلال هذا السياق عن جدول الامتحانات لعام ٢٠٢٤.

جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي رياضة لعام ٢٠٢٤

لقد اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي جدول امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة والذي يعقد في شهر يونيو المقبل لعام ٢٠٢٤ ويكون جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي رياضة كالآتي:

اليوم المادة السبت ٢٢ يونيو ٢٠٢٤ لغة عربية الثلاثاء ٢٥ يونيو اللغة الأجنبية الثانية السبت ٢٩ يونيو الفيزياء الثلاثاء ٢ يوليو اللغة الأجنبية الأولى السبت ٦ يوليو الكيمياء الأربعاء ١٠ يوليو الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية السبت ١٣ يوليو الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل الأربعاء ١٧ يوليو الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا السبت ٢٠ يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا

موعد اجازة امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٤

تزامنا مع اقتراب امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سوف يكون هناك إجازة بسبب عيد الأضحى المبارك والتي تفصل اختبارات الطلاب في المواد غير المضافة للمجموع والمواد الدراسية الأساسية.

وقد اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 والذي أكد فيه بداية إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة بعد يومين من الاختبار لتبدأ يوم السبت 15-6-2024 وتنتهي في 20-6-2024 ولمدة 5 أيام تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.