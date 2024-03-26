أغاني لولو ليل ونهار .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات

في الآونة الأخيرة لقد نالت قناة وناسة للأطفال نسبة مشاهدة أعلى نظراً لما تقدمه من محتوى هادف ومحبب لدى الصغار، ومن أشهر الشخصيات التي علقت في أذهان الأطفال شخصية لولو والعديد من الأغاني التي تبثها القناة فهي سبب سعادة كثير من الأهالي، من أجل ذلك يبحث كثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة الجديدة على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات والعرب سات

تعد قناة وناسة أحد القنوات الفضائية المخصصة للأطفال والتي حازت على مكانة جيدة في قلوب كثير من الأطفال وذلك بسبب الأغاني التي تقدمها القناة والتي تنشر الفرح والسرور على وجوههم مما دفع كثير من الآباء والأمهات إلى تنزيل تردد القناة الجديد على القمر الصناعي النايل سات ومتابعة كل كل ما هو جديد وبالتالي فإن تردد القناة كالآتي:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 11470.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

قناة وناسة الفضائية للأطفال يمكن متابعتها ومتابعة كل ما هو جديد مجاناً على القمر الصناعي العرب سات وذلك من خلال إدخال بيانات التردد التالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

تردد القناة: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

خطوات استقبال تردد قناة وناسة الجديد على الريسيفر

يمكن استقبال تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات بكل سهولة ويتم ذلك مجاناً وبدون أي أشتراك مالي ويمكن تنزيل التردد من خلال إتباع الخطوات الآتية: