الآن كشوفات pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية الوجبة السابعة

الكثير من المواطنين في دولة العراق يترقبون الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث من المنتظر الكشف عنها خلال الساعات القليلة المقبلة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وسوف يتم تنزيل كشوفات كل المستفيدين عبر الموقع حتى يتمكن الجميع من الاستعلام عن أهليتهم لصرف الوجبة السابعة من الرعاية.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من اكثر برامج الدعم التي اطلقته الحكومة العراقية وولت وزارة العمل المسؤولية الكاملة عنها، ويوفر البرنامج الدعم بأشكال مختلفة لكل المحتاجين للدعم والمساعدة ويعمل على التأكد من أحقية المواطن للدعم، وجاءت تلك الخطوة لمساعدة المواطنين على احتياجات المعيشة وخاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ويستفيد منه الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن وأصحاب الإعاقات والعاطلين عن العمل.

رابط موقع وزارة العمل العراقية لتنزيل كشوفات الرعاية الاجتماعية

خلال الساعات المقبلة ستعلن وزارة العمل العراقية كشوفات اسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية، حيث يتك تحديد المشمولين بعد التأكد من شروط الأهلية ويتم تحديد قيمة الدعم بناءً على عدد أفراد الاسرة، ويتم الاستعلام وتنزيل الاسماء الجديدة بالخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة العمل العراقية.

التوجه إلى قسم الخدمات الالكترونية.

الضغط على الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية.

يتم تحديد الوجبة والدفعة.

الضغط على زر الاستعلام وسيظهر اسماء المستفيدين ويمكن التنزيل من خلال الضغط على كلمة تنزيل الكشوفات.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية