تابعها الآن “ca.iq” لينك تحميل اسماء نقل النفوس 2024 الوجبة الاخيرة بالعراق عبر موقع بوابة المواطن الإلكترونية

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في العراق، عن أسماء نقل النفوس للوجبة 133 الأخيرة 2024، هذه الإعلانات جاءت بناء على موافقة مدير عام الأحوال، بتوجيهات من السيد وزير الداخلية العراقي، السيد عبد الأمير الشمري، الذي يسعى دوما لتيسير الإجراءات الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ندعو جميع المواطنين إلى الاطلاع الدائم، على الإعلانات والإعلانات الرسمية التي تصدرها الجهات الحكومية، لضمان متابعة أي تحديثات أو معلومات جديدة تهمهم وتسهم، في تقديم أفضل الخدمات والدعم لهم من قبل الحكومة.

كشوف أسماء نقل النفوس 2024 في العراق

تمت الموافقة على أسماء الأفراد المقدمين طلباتهم، من خلال منصة حكومة المواطن، وهي المنصة التي تعتبر واحدة من الوسائل الإلكترونية المتاحة لتقديم الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر فعالية، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة، لتسهيل الإجراءات ومتابعة طلبات المواطنين بشكل دقيق ومُنظم.

أسماء نقل النفوس العراق 2024 الوجبة الاخيرة

للمواطنين الراغبين في الاطلاع على كشوف أسماء نقل النفوس للوجبة 133، يمكنهم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية على الرابط moi.gov.iq، حيث تجدون قائمة الأسماء المعتمدة والتي تمت الموافقة عليها في الوجبة الأخيرة لهذا العام.

طريقة الاستعلام عن أسماء نقل النفوس للوجبة 133 في العراق

للمواطنين الراغبين في الاطلاع على أسماء نقل النفوس للوجبة 133 في العراق، توجد خطوات محددة يجب اتباعها لضمان الوصول إلى الكشوف المطلوبة إليكم الخطوات المُفصلة لذلك:

البدء بزيارة الموقع الرسمي لبوابة المواطن الإلكترونية، حيث تتوفر جميع الخدمات الحكومية.

البحث عن خدمة “الاستعلام عن نقل النفوس” والنقر عليها للوصول إلى الصفحة المخصصة لهذه الخدمة.

تحديد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها، وفي هذه الحالة هي الوجبة 133.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المواطن المتقدم للنقل.

إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يجب التأكد من صحة البيانات ومن ثم النقر على أيقونة “بحث” للبدء في عملية الاستعلام.

ستظهر لك النتائج المتعلقة بأسماء نقل النفوس للوجبة 133، ويمكنك من هنا تنزيل وطباعة الكشوفات للاحتفاظ بها أو استخدامها حسب الحاجة.

باتباع هذه الخطوات بشكل دقيق ومنهجي، يمكن للمواطنين الحصول على معلوماتهم بسهولة ويسر من خلال البوابة الإلكترونية لبوابة المواطن العراقي.