مش هتلاقي بقعه واحده مصدية.. وصفات إزالة بقع الصدأ من الملابس

الصدأ من البقع التي تؤرق الكثيرين بسبب تلف الملابس المفضلة لديهم، لذلك يبحثوا عن وصفة إزالة بقع الصدأ من الملابس سواء كان الصدأ ناتج عن النحاس أو الحديد او غيرها من المعادن، والتي تسبب الصدأ في الملابس، وسنعرض لكم الوصفة تابعوا معًا السطور التالية.

وصفة إزالة بقع الصدأ من الملابس

يمكن إزالة بقع الصدأ من الملابس باستخدام الليمون والملح، وذلك من خلال القيام بما يلي:

رش بعض الملح على مكان الصدأ.

أضف عصير الليمون الطازج إلى بقعة الصدأ والملح.

انشر قطعة الملابس في الشمس حتى تجف.

وينصح باختبار الليمون والملح على مكان غير ظاهر عند وضعه على الأقمشة البيضاء، أو تلك المصنوعة من مواد طبيعية، للتأكد من عدم بهتان اللون أو بهتانه قبل وضعه على البقعة الظاهرة.

وصفة إزالة بقع الصدأ بخار الماء والليمون

يمكن استخدام بخار الماء والليمون للتخلص من بقع الصدأ من خلال اتباع الخطوات التالية:

ضع القطعة المتسخة فوق قدر من الماء المغلي، مع التأكد من إطفاء اللهب لتجنب نشوب حريق.

رش عصير الليمون الطبيعي على بقعة الصدأ.

اترك قطعة الملابس فوق وعاء الماء بالليمون لبضع دقائق، ثم اغسلها بالماء النظيف.

ويمكن تكرار العملية إذا لزم الأمر.

وصفة لإزالة بقع الصدأ من الملابس باستخدام الخل الأبيض

الخل الأبيض يمكن استخدام الخل الأبيض لإزالة العديد من أنواع البقع على الملابس بما في ذلك الصدأ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: