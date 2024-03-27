دبرى ووفرى واعمليها فى البيت.. طريقة عمل عجينة الكنافة بكل سهولة دون تكاليف

يتم تحضير حلوى الكنافة بشكل مستمر خلال شهر رمضان ولكن أصبحت أسعارها عالية في خلال هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار الدقيق، فبدأت تبحث العديد من ربات المنزل عن طريقة ناجحة لتحضير عجينة الكنافة حتى تكون جاهزة بكميات كبيرة لديها لضمان نظافتها حفاظا على صحة عائلتها، سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير عجينة الكنافة بكل سهولة ودون أي تكاليف ما عليك سوى تجهيز زجاجة فارغة وعمل ثقوب في الغطاء حتى يتم رش الكنافة من خلالها إليكم مكونات وخطوات عجينة الكنافة بالتفصيل.

مكونات عجينة الكنافة

الكنافة من أشهر الحلويات في شهر رمضان حيث يمكنك تحضيرها بأكثر من طريقة وشكل، فهناك طريقة تحضير الكنافة بالمانجو والكنافة بالقشطة الكنافة بالمكسرات، ولكن يمكنك الحصول على عجينة الكنافة دون تعب من خلال عدد من المكونات وهي كالآتي:

مقدار ربع كيلو من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

25 جم من نشا الذرة.

2 ونصف كوب من الماء.

خطوات عمل عجينة الكنافة

هناك عدد من الخطوات حتى يمكنك تحضير عجينة الكنافة بكل سهولة ودون تعب لإعداد أشهى صواني الكنافة الشهية وجاءت الخطوات كالاتي: