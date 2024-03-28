هتمشي على الارض كأنها جديدة أحلى من شقق العرايس.. وصفة لازالة بقع الأرضيات

تختلف أنواع الأرضيات ما بين السراميك والرخام وغيرها من الأنواع لذلك تكون المواد المستخدمة مختلفة حسب نوع الأرضيات وتنظيفها لا يأخذ الكثير من الوقت يتم بسهولة من خلال وضع المواد أو الوصفة المستخدمة، كما يوجد بعض النصائح التي يجب إتباعها عند التنظيف وسنعرض لكم وصفة لإزالة بقع الأرضيات من خلال هذا المقال تابعوا معنا.

وصفة لإزالة بقع الأرضيات

يمكنك اتبع الطريقة التالية لإزالة بقع الأرضيات وهي كالآتي:

استخدام الماء والخل والملح لتنظيف الأرضية والتخلص من البقع، الملح يعمل على إزالة البقع والتخلص منها بخلط الملح والماء ووضعهم على البقع واستخدام الفرشاة في تلميع الأرضيات.

استخدمي الماء من أجل تنظيف الأرضية من الوصفة وبعد ذلك قومي بتجفيف الأرضية.

وفي حالة كانت الأرضية متسخة للغاية استخدام الماء الساخن فهو يعمل على تنظيف الأرضية بسهولة ويتخلص من البقع بوضع الكلور مع الماء.

وصفة تنظيف الأرضيات بالليمون

الليمون فعال جداً في تنظيف الأرضيات هناك العديد من الوصفات التي تستخدم الليمون، خاصة في تنظيف الأرضيات وإزالة البقع والدهون وغيرها في وصفة تنظيف الأرضيات نقوم بخلط نصف كوب من عصير الليمون مع كوب واحد من الماء، ثم نسكب المحلول على أرضية السيراميك وننظفها باستخدام قطعة القماش وبعد ذلك نستخدم الماء لتنظيف الأرضيات من الوصفة

نصائح هامة لتنظيف الأرضيات

يوجد نصائح مهمة للغاية لابد من اتباعها لتنظيف الأرضيات وهي على النحو التالي: