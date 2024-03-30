سؤال واحد هيطلعك سابع سما.. طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024
برنامج طائرة السعودية من برامج مسابقات رمضان التي يتم تقديمها حول الوطن العربي من خلال إذاعة العديد من الأسئلة بشكل يومي على كل الجمهور في نهاية كل حلقة حيث إنها تضم أنواع متعددة من الأسئلة في مختلف المجالات مثل الفن والأدب والتاريخ وغيرها من خلال الإعلامية مايا العبسي، فهي إعلامية مشهورة في قناة السعيدة اليمنية تقدم برامج عديدة منذ سنوات طويلة فسوف نتعرف على خطوات الاشتراك في هذه المسابقة موعد عرضها على قناة السعيدة.
شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة
إذا توافرت هذه الشروط في الشخص الذي يرغب الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة عليه سرعة الاشتراك في الحال وجاءت الشروط كالآتي:
- شرط أن يكون الشخص المتسابق يجيد اللغة العربية.
- شرط أن يحمل الجنسية العربية.
- شرط أن لا يقل عمر المشارك عن 18 سن
تردد قناة السعيدة اليمنية على القمر الصناعي نايل سات
يمكنك استقبال تردد هذه القناة لمتابعة برنامج السعيدة والإجابة على سؤال كل حلقه بالإضافة إلى مشاهده جميع البرامج والمسلسلات التي يتم عرضها على هذه القناة وجاءت بيانات تردد هذه القناة الآتي
- تردد القناة: 11900.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- جودة القناة: hd.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024
للقيام بالاشتراك في مسابقة طائر السعيدة عليك باتباع الخطوات التالية:
- الذهاب إلى الموقع الرسمي لمسابقة طائرة سعيدة.
- بعدها تسجيل اسمك الرباعي دون أي أخطاء.
- تعبئة رقم الهاتف الخاص بك مع التأكد من صحة هذه البيانات.
- ثم سجل اسم المحافظة التي تسكن بها الضغط على خانه اشتراك.
- ستظهر أمامك كافة أسئلة المسابقة خلال شهر رمضان بعد القيام بالإجابة على هذه الأسئلة سيتم التواصل معك في حاله الفوز.