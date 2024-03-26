شويه تفكير على إجابة سؤال هتكسب مليون ونص ريال.. طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يريد الكثيرون معرفة طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024، فمن أهم المسابقات التي تقدم هذا العام على قناة السعيدة هو برنامج طائر السعيدة، إذ أنه برنامج مهم يقدم جوائز من خلال طرح عدة أسئلة على المشاهدين في نهاية كل حلقة، سواء في مجال الأدب أو الفن أو مجال التاريخ وغيرها، تقدم برنامج طائرة السعيدة الإعلامية مايا العبسي، فحدثنا اليوم عن طريقه الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة، بالإضافة إلى ذكر تردد قناة السعيدة مع موعد عرض البرنامج على القناة تابعونا.

طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يُمكن الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة من خلال الإجابة على السؤال الذي يتم طرحه كل يوم عبر الموقع الرسمي للمسابقة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى موقع طائر السعيدة.

ثم كتابة اسمك بالكامل.

قم بتعبئة رقم المحمولة الخاص بك ثم تسجيل المكان الذي تعيش فيه.

الضغط على كلمه اشتراك .

سيتم عرض جميع أسئلة المسابقة خلال شهر رمضان.

عليك الإجابة على الأسئلة في حاله الفوز سيتم التواصل معك في الحال

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

توجد بعض الشروط الذي توفرها لدى الشخص المتسابق في مسابقة طائر السعيدة والتي يتم عرضها على قناة السعيدة اليمنية التي سوف نتعرف على ترددها خلال الفترة التالية وجاءت شروط المسابقة كلاتي:

شرط أن يزيد عمر المتسابق عن 18 سنة.

شرط أن يتحدث اللغة العربية بشكل جيد.

شرط أن يكون عربي جنسية

تردد قناة السعيدة اليمنية على نايل سات

يتم عرض مسابقة طائر السعيدة اليمنية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت اليمن، ويمكنك استقبال قناه السعيدة اليمنية على القمر الصناعي نايل سات من خلال عده بيانات وهي كالآتي: