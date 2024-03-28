الزهر هيلعب وهتكسب عربية.. كيفية التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2024 لربح سيارة وجهاز أيفون

يرغب الكثيرون في معرفة كيفية التسجيل في مسابقة دخول الإماراتية، حيث تقدم دولة الإمارات مجموعة مميزة من الأنشطة الثقافية والترفيهية ومن ضمنها مسابقة دخون للعطور والبخور فهي مسابقة تقدم فيها غدة جوائز مذهلة، مثل السحب على سيارة مرسيدس وهدايا قيمة أخرى من أحدث الإصدارات من الهواتف وأموال، سنعرض لكم التفاصيل المتعلقة بالمسابقة تابعوا معًا.

كيفية التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2024

التسجيل في مسابقة دخون للعطور بالإمارات اتبع الخطوات التالية:

الدخول على رابط بمسابقة دخون الامارات 2024.

انقر على خيار “تسجيل الدخول” الموجود في القائمة الرئيسية.

اكتب كافة البيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة لها مثل عنوان بريدك الإلكتروني كتابة كلمة المرور الخاصة بك أيضًا.

التأكد من صحة المعلومات المدخلة.

لابد من التأكد من كافة البيانات المدخلة بدقة شديدة.

انقر فوق الزر الذي يحمل عبارة “تسجيل الدخول” لمتابعة الإجراء.

انقر على الزر التحقق من التسجيل واكتب بياناتك الشخصية المطلوبة.

الآن بعد عملية الاشتراك ستكون مؤهلاً للفوز بجوائز قيمة تشمل على سبيل المثال سيارة مرسيدس أو رحلة سياحية إلى دبي، بالإضافة إلى هدايا متنوعة مقدمة من الجهة المشرفة على المسابقة.

ما هي شروط التسجيل في مسابقة الدخون الإماراتية؟

شروط التسجيل في المسابقة لابد من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات الخاصة بعملية التسجيل التالية: