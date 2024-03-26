متى موعد إطلاق جاتا 6 المتوقع؟ روكستــار توضح التوقيت المنتظر لظهور GTA 6 الأضخم بين كل النسخ السابقة

موعد إطلاق جاتا 6 المتوقع، هناك العديد من لاعبي الألعاب الإلكترونية الذين يفضلون لعبة جاتا عن باقي الألعاب الأخرى المختلفة، حيث أن لعبة جاتا لها رونقها الخاص، كما أنها من أفضل وأهم الألعاب التي أنتجتها شركة روكستار، فهناك عشاق لهذه اللعبة من جميع أنجاء البلاد المختلفة، ولهذا فإنهم يتساءلون دائمًا عن التحديثات الجديدة الخاصة بها، فسنعرض لكم اليوم في هذا المقال جميع ما يتعلق بتحديث جاتا 6 الجديد.

موعد إطلاق جاتا 6 المتوقع

قامت شركة روكستار وهي المؤسسة للعبة جاتا بالإعلان عن التحديث الجديد الخاص بهذه اللعبة وهو جاتا 6، حيث أن هناك العديد من اللاعبين الذين يبحثون عن موعد إطلاق جاتا 6 المتوقع، فقد تم تسريب الإعلان الخاص بهذا التحديث على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، ومنذ أن تم التسريب وأصبح هناك عمليات بحث كبيرة حول هذا التحديث، حيث أن هذه اللعبة ستنتلق في 2025 م، ولكن قد تعرفنا على العديد من التغييرات المميزة الجديدة التي قد حدثت في هذه اللعبة، حيث ستكون أحداث اللعبة في Vice City، كما أن هناك بطلة تُسمى لوسيا.

كيفية تحميل جاتا 6

يتساءل العديد من اللاعبين عن طريقة تحميل لعبة جاتا 6 على الهاتف الأندرويد، فتأتي خطوات التحميل كالآتي: