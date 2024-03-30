دهب وفلوس كمان .. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 والدخول على سحوبات وجوائز ضخمة

يقدم مسابقة الحلم مصطفى الأغا حصل البرنامج على أعلى نسبة مشاهدة في العالم العربي، كما يبحث الجميع عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، فهي مسابقة عالمية وتقدم جائزة مالية كبيرة ومن الذهب، أيضًا تجعل الجميع يريد الاشتراك فيها بسرعة كبيرة للدخول على السحب، سنتعرف على المزيد من التفاصيل حول المسابقة تابعوا معنا.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم اوضحتها الجهات المسؤولة عنها وذلك من خلال عدة خطوات وهي كالآتي:

اكتب رقم بلدك حسب الأرقام المسجلة في المسابقة بعد البحث عليها.

اكتب رسالة للبرنامج تحتوي على ” كلمة الحلم” وعليك إرسالها برقم الخاص بك إلي رقم المسابقة ببلدك المدون لديهم.

ستصلك رسالة تأكيد بمشاركتك في المسابقة.

سيتم إرسال مجموعة من الأسئلة لك لابد من الإجابة عليها بشكل صحيح لإكمال المسابقة.

شروط التسجيل في مسابقة الحلم

هناك عدة شروط تحددت لابد من إتباعها وهي على النحو التالي:

أن يكون المشارك مقيماً في إحدى الدول العربية.

يجب أن لا يقل عمر المشارك عن 18 عامًا.

يجب على المشارك قراءة جميع شروط وأحكام المسابقة والموافقة عليها.

يجب ألا يكون للمشارك أي علاقة مع أي من العاملين في المسابقة أو قناة MBC.

جوائز مسابقة الحلم 2024

يهتم الكثير من الأشخاص بالمشاركة في مسابقة الحلم من أجل الفوز بالجوائز القيمة التي تقدمها المسابقة، حيث أن الفوز بالجائزة يحقق حلمك بالفعل ومن ضمن الجوائز الحصول على جائزة قدرها 100000 دولار أمريكي سيارة الاحلام، منزل الاحلام.