ما هو موعد إجازة عيد الفطر في المغرب 2024؟كم يوم مدة الإجازة للقطاع الخاص بالمملكة؟

موعد إجازة عيد الفطر في المغرب، يبحث العديد من المواطنين في المغرب عن ميعاد عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجريًا، حيث أنه في ميعاد العيد يتم أخذ إجارة عيد الفطر لجميع المواطنين، فلهذا يريد الجميع التعرف على أيام تلك الإجازات للتحضير له والاستعداد أيضًا، فالمغرب من البلاد التي تقوم بترتيب العديد من الأمور لعيد الفطر والمواطنون يقومون بالاستمتاع بتلك الإجازات، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على موعد هذه الإجازة.

موعد إجازة عيد الفطر في المغرب

يتساءل جميع المواطنين المغربيين عن الإجازات الخاصة بعيد الفطر المبارك للعام الجديد، فقد اقترب هذا العيد واقترب الموسم الخاص به، فلهذا يتم الإستعداد له من قبل جميع المواطنين بشكل شيق وبلهف كبير، فيتم معرفة موعد إجازة عيد الفطر في المغرب من خلال الهلال الخاص بشهر شوال، حيث أن هذا الهلال يظهر في أخر أيام شهر رمضان المبارك من بعد الإفطار، فإذا استطاع المتخصصون رؤية هلال شوال فإنه في تلك الحالة يتم الإعلان أنه قد تم انتهاء شهر رمضان وأن هذا اليوم كان المتمم له، ومن ثم يبدأ عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر في المغرب

تكون إجازة عيد الفطر في المغرب بناءً على استطلاع رؤية الهلال في نهاية شهر رمضان، كما أن الحسابات الفلكية أيضًا لديها تأثير هام في تحديد تلك الأيام، فيكون عيد الفطر في المغرب في يوم 9 من شهر ابريل وهو يوم الثلاثاء، كما أن أيام الإجازة ستكون 3 أيام منذ يوم 9 وحتى يوم 12 من شهر ابريل.