هتقضيها مشى من سعر المواصلات.. الأسعار الجديدة لأجرة المواصلات في بعض المحافظات بعد زيادة أسعار الوقود

في ظل الفترات الحالية الخاصة بغلاء الأسعار فقد قامت اللجنة المختصة بتسعير المواد البترولية برفع الأسعار الخاصة للبنزين، وذلك بقيمة جنيه واحد فقط، وقد أدى ذلك إلى تحريك الأسعار الخاصة للسولار، وأيضاً ارتفاع التعريفة الخاصة بالنسبة للركاب المواصلات حيث أنه يوجد الكثير من السيارات التي تعمل باستخدام السولار.

الزيادة الخاصة لتعريفة الركوب في محافظتي الغربية والفيوم وبورسعيد

قد أعلنت محافظة بورسعيد عن زيادة التعريفة المختصة للركوب الجديدة بعد أن تم إصدار القرار المتخذ من قبل لجنة التسعير بشأن زيادة سعر البنزين جنيه وزيادة المنتجات البترولية وقد قامت محافظة الغربية أيضاً بزيادة أسعار البنزين بقيمة جنيه، بذلك يصبح قيمة لتر واحد فقط من بنزين 80 قيمة 11 جنيه مصري كما أنه تتمثل القيمة الخاصة للتر البنزين 92 أنه يكون بقيمة 12.5 جنيه ويأتي أيضاً لتر البنزين 95 بقيمة 13.5 جنيه.

أسعار تعريفة الركوب في محافظتي مطروح وبني سويف

قد قامت الجهات المختصة بالإعلان عن قيمة التعريفة الجديدة في محافظة بني سويف، وقد تم التأكيد بأن الزيادة تتمثل بنسبة 10% عن السعر الخاص للتعريفة السابقة لسيارات الأجرة التي تستخدم البنزين باستمرار، كما أنه تم تعيين نسبة زيادة تقدر 15% للسيارات التي تستخدم السولار، كما أنه تم تعيين النسبة الخاصة لزيادة تعريفة الركاب بالنسبة لمحافظة مطروح بأنها تتمثل 15% بالنسبة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي ونسبة 10% بالنسبة للأسعار الخاصة بالتاكسي، وفي نهاية المقال نكون عرفنا على أسعار تعريفة الركوب في محافظات بني سويف ومطروح و الغربية والفيوم وبورسعيد.