“هاتف اوبو الأفضل في الاسواق“ مواصفات هاتف أوبو Reno 10.. “المميزات والعيوب”

شركة أوبو هي إحدى الشركات المتخصصة في الأجهزة الذكية واستطاعت في السنوات الأخيرة دخول المنافسة بقوة مع شركات كبرى مثل سامسونج وأبل، بسبب إصدارتها المتطورة لهواتف تتميز بإمكانياتها العالية وأداءها القوي، وآخر إصدارات الشركة هاتف أوبو Reno 10 الذي يتمتع بمواصفات رائعة جعلته الخيار الأفضل للبعض ممن يرغبون في شراء هاتف جديد متطور، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال مواصفات هاتف أوبو Reno 10 ووميزاته وعيوبه وفقا لأراء الخبراء.

مواصفات هاتف أوبو Reno 10

حرصت شركة أوبو أثناء تصنيعها لهاتف أوبو Reno 10 أن توفر فيه أفضل الإمكانيات ليستطيع منافسة أقوى الهواتف الذكية في الأسواق العالمية، ومن أبرز مواصفات الهاتف :

وزن هاتف أوبو Reno 10 يبلغ 185 جرام وأبعاده 162.4×74.2×8 مللي متر.

يبلغ حجم الشاشة 6.7 بوصة، ودقة السطوع 950 شمعة.

نوع المعالج في هاتف أوبو Reno 10 ميدياتك 5070.

مساحة الهاتف 128 جيجا أو 256 جيجا، ورامات الهاتف 8 جيجا بايت.

الهاتف به ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أمامية، تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل، والأخرتين 32 ميجا بكسل و 8 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل.

البطارية سعتها تبلغ 5000 مللي أمبير، وتدعم خاصية الشحن السريع.

مميزات هاتف أوبو Reno 10

يتمتع هاتف أوبو Reno 10 بمميزات عديدة وفيما يلي نستعرض لكم أهم المميزات :

الهاتف أنيق الشكل ومصصم بطريقة جذابة وراقية.

الهاتف مزود بميكرفون إضافي.

يدعم الجيل الخامس ونظام التشغيل اندرويد 13.

الشاشة شديدة السطوع والوضوح.

يوجد بالكاميرا فلاش LED.

يدعم الشحن السريع حيث يمكن شحن 30% من البطارية في عشر دقائق.

عيوب هاتف أوبو Reno 10