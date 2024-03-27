مع اقتراب إصدار القرار..أحدث شروط المعاش المبكر في قانون المعاشات الجديد ٢٠٢٤+طريقة حساب المعاش المبكر

أحدث شروط المعاش المبكر، هناك بعض التجديدات التي قد حدثت في اللوائح الخاصة بالقوانين خاصةً قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أنه من ضمن الأمور التي قد تبينت في الفترة الأخيرة هو المعاش المبكر، فهناك العديد من المواطنين الذين يبحثون عن شروط الخروج إلى المعاش المبكر، كما أنهم يريدون معرفة جميع التفاصيل الأخرى، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن أحدث الشروط الخاصة بالمعاش المبكر.

أحدث شروط المعاش المبكر

هناك العديد من المواطنين الذين يقومون بعمليات البحث عن أحدث شروط المعاش المبكر للعام الجديد 2024 م، حيث أنه من ضمن تلك الشروط هي:

أن يكون المواطن قد قام بأداء العمل والانتهاء منه ومن فترة خدمته أو فترة نشاطه.

أن يكون المواطن لديه اشتراك مسبق في التأمينات الاجتماعية مثل تأمين الشيخوخة والعجز وأيضًا تأمين الوفاة.

أن يكون المواطن قد أتم عشرون عامًا من الخدمة والعمل في الجهة الخاصة به.

أن يقوم المواطن بتقديم طلب الصرف وهذا وفقًا لما تقوله اللائحة الخاصة بقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ألا يكون للمواطن تأمينًا فعليًا وساريًا من أي جهة أخرى للتأمين على الشيخوخة والعجز وأيضًا الوفاة.

أن يقوم المواطن يدفع جميع المستحقات التي يتم طلبها منه وتسديد جميع المبالغ المالية.

طريقة حساب المعاش المبكر

قد قام اللواء الدكتور الزيني بعرض جميع التفاصيل التي تخص طريقة حساب المعاش المبكر، حيث أنه قد قال أن المعاش يساوي الراتب الخاص بالمواطن في أخر شهر له بالضرب في عدد شهور العمل التي قضاها المواطن، وبعد ذلك يتم قسمة الناتج على 420.