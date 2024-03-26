“هنيالك ياحج alrajhihaj.com“ التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445 والشروط المطلوبة 

حملة الراجحي للحج 1445، الحج الركن الخامس من أركان الاسلام ويسعى ملايين المسلمين من كافة أنحاء العالم لتأدية فرائض الحج كل عام ويمتنع الكثيرون بسبب عدم القدرة المادية فقد أصبحت تكاليف السفر والتأشيرة مرتفعة للغاية، لذا تم إطلاق حملة خيرية من قبل مصرف الراجحي السعودي للحج المجاني حيث يقوم المصرف بتحمل تكاليف الحج كاملة، وسيتم فتح باب التسجيل الكترونيا لكل من يرغب في التقديم وتنطبق عليه الشروط المطلوبة، وفي هذا المقال نستعرض لكم الشروط وطريقة التسجيل.

خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445

أعلنت حملة الراجحي الخيرية عن فتح باب التسجيل الالكتروني في الحملة لمن يرغب بالحج مجانا وتتوافر فيه الشروط التي وضعتها الحملة والتي تهدف بها الى دعم أصحاب الأولوية، ومواعيد التسجيل بداية من 11 رمضان وحتى 21 رمضان وفيما يلي طريقة التقديم على حملة الراجحي للحج 1445 :

الدخول الى موقع حملة الراجحي الالكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط.

تسجيل طلب جديد للتقديم بالحملة الخيرية.

قم بإدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة.

اقرأ الشروط والأحكام ثم قم بالتحديد على “الموافقة”.

سيطلب منك إدخال بياناتك الشخصية والمعلومات اللازمة للتسجيل.

بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة اضغط على “تأكيد”.

شروط التسجيل حملة الراجحي للحج 1445

وضعت حملة الراجحي للحج 1445 التي تقدم مبادرة لتحمل نفقات الحج عن غير القادرين والذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، وفيما يلي نستعرض لكم تلك الشروط :