كيفية حجز شقق للإيجار من الإسكان الاجتماعي عبر الموقع الرسمي للوزارة 2024

شقق للإيجار من الإسكان الاجتماعي، هناك العديد من المواطنين المهتمين بجميع ما يخص وزارة الإسكان وما تقوم هذه الوزارة بتقديمه للشعب، حيث أنه قد تم طرح شقق للإيجار من قبل الإسكان الاجتماعي، وهذا الأمر قد نال إعجاب العديد من المواطنين، كما أنهم أصبحوا يتساءلون عن تلك الشقق وكيف يمكن التقديم عليها وأيضًا ما هي شروطها، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن جميع تلك التفاصيل.

شقق للإيجار من الإسكان الاجتماعي

العديد من المواطنين يرغبون في الحصول على شقق للإيجار من الإسكان الاجتماعي، ولهذا يقومون بالتساؤل حول الشروط الخاصة بالتقديم على تلك الشقق، فمن ضمن تلك الشروط هي:

يجب أن يكون راتب الشخص المتقدم لا يقل عن 2500 جنيه في الشهر.

يجب أن يكون راتب الشخص المتقدم لا يزيد عن 6000 جنيه في الشهر.

يجب أن يكون راتب الشخص المتقدم لا يزيد عن 8000 جنيه إذا كان مكونًا لأسرة.

يجب ألا يتم استخدام الوحدات السكنية وشقق الإيجار في أي نشاط آخر غير السكن.

يجب ألا يكون الشخص المتقدم قد حصل على أي من الوحدات السكنية التي توفرها وزارة الإسكان الاجتماعي.

يجب أن يقوم الشخص المتقدم بدفع جميع المستحقات في ميعادها.

تفاصيل شقق الإيجار من الإسكان الاجتماعي

شقق الإيجار من الإسكان الاجتماعي تتميز بأنها تكون لمدة محددة وهي 7 سنوات، كما أن عملية التجديد تكون متاحة بالنسبة للشخص المتقدم، بالإضافة إلى أنه لن يتم تقديم أي دعم نقدي للمتقدم، كما يكون إيجار تلك الشقق 1500 جنيه إذا كانت الشقة 90 متر مربع، أما إذا كانت 75 متر مربع فإن إيجارها يكون 1200 جنيه.