“بعد زيادة البنزين والسولار”… أسعار المواصلات الجديدة 2024 محافظة القاهرة والجيزة وفق قرار اللجنة التسعيرية

تزامنا مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار وفقا لخطوط السير الداخلية والخارجية التي تربطها بالمحافظات الأخرى، ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل حول معرفة أسعار المواصفات الجديدة 2024، خاصة بعد إعلان المحافظات أمس يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، حيث جاء ارتفاع أسعار المواصلات بناء قرار لجنة تسعير المواد البترولية برفع أسعار البنزين بنحو جنيه واحد، ورفع سعر لتر السولار بنحو 75 قرشا، من خلال موقعنا الإخباري البديل موضح باقي أسعار المواصلات الجديدة لكافة المحافظات في مصر.

أسعار المواصلات الجديدة 2024 في محافظة الجيزة

بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، خلال بيان رسمي عاجل قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوضيح أسعار المواصلات الجديدة 2024، بعد التعديل الرسمي لتعريفة الركوب طبقا لقرار اللجنة التشكيلية، حيث يحدده أسعار المواصلات حسب مسافة كل خط سير، مع العلم أن اللجنة حددت زيادة تعريفة أجرة المركبات والسرفيس بمعدل يتراوح ما بين 15:10 %.

أجرة المواصلات الجديدة 2024 في محافظة القاهرة

بعد قرار اللجنة التسعيرية عن زيادة أسعار المواد البترولية، قرر اللواء خالد عبد العال بمحافظة القاهرة، بالإعلان عن أجرة المواصلات الجديدة، للمركبات، والسرفيس، والنقل العام والأقاليم، والتاكسي الأبيض، حسب مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقا للعدالة بين مصلحة المواطن والسائق، ومنع استغلال المواطنين.

أسعار المواد البترولية بعد الزيادة 2024

أمس يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، قررت لجنة تفعيل المواد البارونية برفع أسعار البنزين بنحو قيمه جنيه واحد، على أن يصبح سعر لتر بنزين 80 بقيمة 11 جنيها، لتر بنزين 92 بقيمة 12.5 جنيها، بينما بلغ سعر لتر بنزين 92 بقيمة 13.5 جنيها، كما قررت أيضا رفع سعر السولار بنحو 75 قرشا، وزيادة سعر أنبوبه البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام من أرض المستودع للمستهلك بقيمة تتراوح بين 100:75 جنيها.