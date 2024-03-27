هنهيص ف الاجازة..عدد أيام إجازة عيد الفطر للحكومة والقطاع الخاص كام يوم // هتسافر وتقضي العيد مع أهلك

عدد أيام إجازة عيد الفطر للحكومة، مع اقتراب عيد الفطر المُبارك لعام 1445 هـ يتساءل العديد من المواطنين عن الإجازات التي سيحصلون عليها، حيث أن إجازة عيد الفطر دائمًا ما يجب أن يتم تحديدها منذ مدة لكي يتعرف الجميع على موعد انتهاء شهر رمضان وموعد أول أيام عيد الفطر وعدد أيام الإجازات، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن عدد الأيام التي تكون إجازة في عيد الفطر هذا العام.

عدد أيام إجازة عيد الفطر للحكومة

هناك العديد من المواطنين الذين يعملون في الوظائف الحكومية يقومون بالتساؤل حول عدد أيام إجازة عيد الفطر للحكومة، حيث أنه من الطبيعي أن يحصل جميع المواطنين على إجازة عيد الفطر، فهي إجازة رسمية حكومية، فلهذا قد قام مجلس الوزراء بتوضيح هذه الأيام التي تعد عطلات عيد الفطر بالنسبة لجميع العاملين في الحكومة، فقد تم التصريح بهذه الأيام على النحو التالي:

أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر ابريل 2024 م.

ثاني أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الخميس الموافق 11 من شهر ابريل 2024 م.

ثالث أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة الموافق 12 من شهر ابريل 2024 م.

من الممكن أن يتم إعطاء يومين آخرين للعاملين مع إجازة عيد الفطر ليكون مجمل عدد أيام الإجازة 5 أيام من الدولة.

حرمان الموظف من إجازة عيد الفطر

من الممكن أن يكون هناك بعض الأسباب التي يُحرم فيها الموظف من أخذ إجازة عيد الفطر، فمن ضمن تلك الأسباب: