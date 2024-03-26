“ابشر يا صاحب النصيب“ تقديم ايداع حساب المواطن إلى هذا الموعد بسبب عيد الفطر المبارك

تقديم ايداع حساب المواطن، حساب المواطن أحد برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية للأشخاص الذين لا يكفي دخلهم لتلبية احتياجاتهم وذلك لمساعدتهم على مجابهة صعوبات الحياة والظروف الاقتصادية القاسية التي قد تؤثر على مستواهم المعيشي، وبرنامج حساب المواطن تم إطلاقه منذ أكثر من ست سنوات وخلالها استفاد منه ملايين المواطنين ولازالوا يستفيدون من هذه المنحة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال معلومات عن حساب المواطن وموعد إيداع الدفعة الجديدة.

تقديم ايداع حساب المواطن

يستفيد من برنامج حساب المواطن ملايين المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، ونظرا لاعتماد غالبيتهم على مبلغ المنحة الذي يتم إيداعه في حسابهم شهريا بدأ يساورهم القلق بخصوص الدفعة القادمة لشهر أبريل والتي يوافق موعد صرفها عيد الفطر المبارك الذي ستكون أول أيامه 9 أبريل طبقا للحسابات الفلكية وهي أجازة رسمية لكامل مؤسسات الدولة وبالتالي لن يتم إيداع المبلغ في الحساب، ولكن قامت الجهات المعنية بطمأنة المواطنين وقررت تقديم إيداع حساب المواطن ليكون يوم الأربعاء 3 أبريل القادم 2024.

شروط التسجيل بحساب المواطن

للتسجيل في حساب المواطن والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود، لابد من توافر شروط الاستحقاق في المتقدم ومن ثم يمكنه التسجيل الكترونيا عبر الموقع الرسمي “حساب المواطن” ليتم بحث طلبه والبت فيه، وفيما يلي الشروط المطلوبة :