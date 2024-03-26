أخبار السعودية

“ابشر يا صاحب النصيب“ تقديم ايداع حساب المواطن إلى هذا الموعد بسبب عيد الفطر المبارك

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 4 ساعات
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تقديم ايداع حساب المواطن
تقديم ايداع حساب المواطن
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 4 ساعات
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