وحش أوبو الجديد وصل! موبايل فخم بإمكانيات متطورة وصور رهيبة!

ما زالت شركة أوبو تواصل تطورها في عالم الهواتف الذكية، والتي كان آخرها هاتف oppo Reno 10، وهو هاتف ذات إمكانيات هائلة، ومنذ أن تم الإعلان عنه وبدأ الكثير يتساءل عن مواصفاته، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، وحش أوبو الجديد بخصوص لا يقاوم موبايل فخم بإمكانيات متطورة.

مواصفات هاتف oppo Reno 10

وسوف نوضح لكم أيضاً أهم وأبرز مواصفات هاتف oppo Reno 10 فيما يلي.

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Oppo Reno 10 عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم نوع المعالج Dimensity 7050 الرامات ٨ جيجا بايت عدد الكاميرات 3 كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ٦٤ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٣٢ ميجا بيكسل نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة 6,7 بوصة معدل التحديث ١٢٠ هرتز معدل سطوع الشاشة ٩٥٠ شمعة سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ٦٧ وات سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت سعة تخزين خارجية يدعم

مميزات هاتف oppo Reno 10

ولأن الكثير يتساءل عن مميزات ذلك الهاتف سوف نعرضها لكم فيما يلي:

حيث أن من أهم مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٧ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة وممتعة.

كذلك أيضاً يدعم ذلك الهاتف ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات واكبر عدد من الصور.

بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم معدل تحديث قوي جداً لسهولة التنقل بين الصفحات.

وأيضا يدعم ذلك الهاتف كاميرا خلفية وامامية في غاية الجودة والدقة والوضوح، وتمكنك من الحصول على صورة شخصية وأيضا صورة سيلفي نقية.

بالإضافة إلى جميع تلك المميزات فهو يدعم أيضاً شكل جذاب وأنيق وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف oppo redmi note 10

بعد معرفة كافة المواصفات الرائعة والمميزات السابقة يتساءل الكثيرون عن أسعاره، وهي كما يلي: