تكنولوجيا

وحش أوبو الجديد وصل! موبايل فخم بإمكانيات متطورة وصور رهيبة!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ ساعتين
0

ما زالت شركة أوبو تواصل تطورها في عالم الهواتف الذكية، والتي كان آخرها هاتف oppo Reno 10، وهو هاتف ذات إمكانيات هائلة، ومنذ أن تم الإعلان عنه وبدأ الكثير يتساءل عن مواصفاته، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، وحش أوبو الجديد بخصوص لا يقاوم موبايل فخم بإمكانيات متطورة.

مواصفات هاتف oppo Reno 10

  • وسوف نوضح لكم أيضاً أهم وأبرز مواصفات هاتف oppo Reno 10 فيما يلي.
نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفOppo Reno 10
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
نوع المعالجDimensity 7050
 الرامات٨ جيجا بايت
عدد الكاميرات3 كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية٦٤ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٣٢ ميجا بيكسل
نوع الشاشةAmoled
حجم الشاشة6,7 بوصة
معدل التحديث١٢٠ هرتز
معدل سطوع الشاشة٩٥٠ شمعة
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
نسبة قوة الشحن٦٧ وات
سعة التخزين الداخلية١٢٨ جيجا بايت
سعة تخزين خارجيةيدعم

مميزات هاتف oppo Reno 10

ولأن الكثير يتساءل عن مميزات ذلك الهاتف سوف نعرضها لكم فيما يلي:

  • حيث أن من أهم مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٧ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة وممتعة.
  • كذلك أيضاً يدعم ذلك الهاتف ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات واكبر عدد من الصور.
  • بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم معدل تحديث قوي جداً لسهولة التنقل بين الصفحات.
  • وأيضا يدعم ذلك الهاتف كاميرا خلفية وامامية في غاية الجودة والدقة والوضوح، وتمكنك من الحصول على صورة شخصية وأيضا صورة سيلفي نقية.
  • بالإضافة إلى جميع تلك المميزات فهو يدعم أيضاً شكل جذاب وأنيق وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف oppo redmi note 10

بعد معرفة كافة المواصفات الرائعة والمميزات السابقة يتساءل الكثيرون عن أسعاره، وهي كما يلي:

  • وقد وصل سعره في الأسواق المصرية حوالي ٢١٠٠٠ جنيه مصري مع مراعاة وجود اختلاف بسيط بين بائع وأخر.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ ساعتين
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى