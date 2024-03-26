حل فزورة 15 “5 أجهزة كهربائية في انتظارك” جوائز مسابقة فريش fresh شهر رمضان ورابط الاشتراك في المسابقة

كثر البحث عن جوائز مسابقة فريش fresh شهر رمضان، حيث أن شهر رمضان المبارك يعتبر من أكثر الشهور التي يكثر فيها المسابقات، وأصبحت مسابقة فوازير فريش من أكثر المسابقات التي نالت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة وذلك لما تقدمه من جوائز قيمة، حيث يكون نظام المسابقة كالمسابقات التاريخية وهي الفوازير، وإليكم كافة التفاصيل التي تخص الجوائز وطريقة الاشتراك بالمسابقة خلال هذا المقال.

جوائز مسابقة فريش fresh شهر رمضان

تقوم مسابقة فريش المقدمة في شهر رمضان المبارك على نظام الأسئلة والفوازير، حيث يتم عرض سؤال جديد على الجمهور كل يوم وتكمن هذه الفزورة أو السؤال في اسم بلد تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إليها، ويمكن للأشخاص المشاركة والفوز بجوائز مسابقة فريش fresh القيمة، وذلك من خلال الاشتراك وإرسال الإجابة الصحيحة، أما عن جوائز المسابقة المقدمة من فريش طوال شهر رمضان فهي:

5 أجهزة كهربائية من منتجات شركة فريش FRESH لكل متسابق “25 جهاز كل حلقة”، حيث يتم تحديد 5 فائزين ويتم تسليمهم الجوائز من داخل المصنع، ولا يحق للمتسابق المطالبة بأخذ قيمة الأجهزة ماديًا.

طريقة الاشتراك في مسابقة فريش 2024

للاشتراك في مسابقة فريش وحل الفزورة اتبع التعليمات التالية:-

يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال موقع فوازير فريش .

. يبدأ استقبال الإجابات الخاصة بسؤال كل يوم من الساعة 06:00 مساءً وحتى 12:00 بعد منتصف الليل.

بدأت مسابقة فوازير فريش من اليوم العاشر من شهر رمضان، وتستمر حتى أخر أيام الشهر المبارك “اليوم الثلاثين”.

تقدم الفوازير الخاصة بالمسابقة كل من الفنانة روبي والفنانة دينا الشربيني.

تعرض الفزورة بشكل يومي في تمام الساعة السادسة مساءاً.

حل فزورة فريش اليوم 15 رمضان

ظهرت في الإعلان الفنانة دينا الشربيني وهي تتحدث عن دولة أوروبية ولكنها تشبه طباع المصريين وبالتحديد الإسكندرية، وتكون إجابة هذه الدولة هي:- اليونان، ويمكنكم الإجابة على هذه السؤال من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 12 صباحاً، وتبدأ الفزورة الجديدة في اليوم التالي الساعة 06:00 مساءً عن طريق الإعلان الخاص بالمسابقة.