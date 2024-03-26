“لعبة ممتعة ومليئة بالتحديات” حمل الآن آخر إصدار من لعبة Subway Surfers للموبايل!

تعد لعبة Subway Surfers for Android الشهيرة من أكثر الألعاب التي يحبها الجميع الكبار أو الصغار بسبب القدرة على تجاوز الكثير من المستويات بسهولة مع تمتع كل مستوى بالكثير من التشويق والإثارة وهو الأمر الذي يحرص عليه مطورون اللعبة في كل إصدار جديد.

مميزات لعبة Subway Surfers for Android للموبايل

تتميز لعبة Subway Surfers for Android بالتالي:

وجود مجموعة مختلفة من الشخصيات حيث يمكنك أن تختار الشخصية المناسبة لك، وذلك بدلًا من الرئيسية مع وجود العديد من العناصر الأخرى لأجل مساعدتك في تخصيص شخصيتك.

يمكن أيضًا لعب منافسات مع الأصدقاء حيث يمكنك التنافس ضمن اللعبة وتحدي مهاراتك.

تعدد المواقع في داخل لعبة صب واي مما يتيح للاعبين الفرص من أجل استكشاف خرائط عديدة لأشهر المدن حول العالم.

يمكن في اللعبة السفر إلى أهم عواصم العالم مثل باريس ولندن وكذلك طوكيو ودبي وغيرها.

مميزات اخري في لعبة صب واي للاندرويد

كذلك هناك مجموعة من الإضافات التي تتميز بها اللعبة كالتالي: