“خبر مفرح قبل العيد” أسعار السلع في الأسواق بعد انخفاضها بنسبة 25% بعد قرارات مجلس الوزراء الجديدة

في الآونة الأخيرة انشغل محرك البحث جوجل بالبحث عن هل تنخفض اسعار السلع في الأسواق، حيث أنه قد تم تداول بعض الأخبار المتعلقة بانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية خلال الأيام القادمة، ومع حلول شهر رمضان انتشرت المعارض الخيرية التي تميزت بانخفاض أسعار السلع فيها، الأمر الذي جعل المواطنين يتسائلون هل هذا الإنخفاض مقتصر على المعارض فقط أم أن هناك انخفاض فعلي في الأسعار، هذا ما سوف نتعرف عليه اليوم في مقالنا هذا.

هل تنخفض اسعار السلع في الاسواق

قام وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي بتأكيد خبر انخفاض الأسعار بالنسبة لكثير من السلع الغذائية، وقد أشار إلى أن هذا الإنخفاض سيكون بنسبة 25%، وسوف يتم وضع تسعيرة موحدة للسلع في جميع المحلات التجارية، وقد أشار إلى أنه في حال وجود أي منتج غذائي في أي محل تجاري بدون تسعيرة فهذا سوف يعرض صاحب المحل للمسائلة القانونية.

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية

تم تسجيل متوسط أسعار السلع الغذائية المختلفة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي: