استعدوا للتحديث الجديد! كل ما تريد معرفته عن آخر تحديثات شركة آبل لهواتف آيفون!

من المعروف أن هواتف آيفون هي الأكثر انتشاراً وتميز في الأسواق، وكعادة شركة آبل تحرص على القيام بالتحديثات لهواتفها من حين لآخر، وأعلنت مؤخراً عن إطلاقها تحديث ios 17.4.1 بعد أسبوعين تقريباً من إطلاقها لتحديث ios 17.4 بعد إدخال تعديلات عديدة للتوافق مع قانون الأسواق الرقمية في الدول الأوروبية، ويتضمن هذا التحديث بعض الإصلاحات للأخطاء وتحسينات الأمان، وننصح جميع مستخدمي iPhone بتحميله، في هذا المقال، سنستعرض آخر تحديثات شركة آبل لهواتف آيفون، ونقدم لكم كل ما تريدون معرفته عنها.

كيفية تحميل تحديث ios 17.4.1

يمكنك تحميل تحديث ios 17.4.1 الجديد على هواتف الآيفون من خلال القيام بالآتي:

الذهاب إلى الإعدادات “settings”.

ثم اضغط على زر “عام General”.

بعد ذلك اختر “تحديث البرنامج Software Update”.

وأخيراً قم بالتحميل والتثبيت “Download and Install”.

تأكد من اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء تحميل التحديث.

اكتفت الشركة بالإشارة والإعلان للإصلاحات الأمنية الهامة التي يتضمنها هذا التحديث ولم تذكر أية تفاصيل أخرى متعلقة بالتحديث.

هل يشمل التحديث جميع إصدارات آيفون؟

لا حيث أن هواتف الآيفون التي مازالت تعمل بنظام ios 16 فيمكنهم تحميل تحديث ios 16.7.7 بنفس طريقة التحميل السابقة، وننتظر في الوقت الحالي أن تختبر الشركة تحديث ios 17.5 لهواتف آيفون ليكون آخر تحديث فرعي لنظام ios 17 قبل إطلاق نظام ios 18.

تُقدم شركة آبل تحديثات جديدة لهواتف آيفون بشكل منتظم، مما يُحسّن من تجربة المستخدم ويُحافظ على أمان الهاتف، ننصح جميع مستخدمي iPhone بتحميل آخر التحديثات للاستفادة من جميع الميزات الجديدة.