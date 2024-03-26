هتقبض بالزيادة… موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

برنامج تكافل وكرامة من البرامج الحكومية الاجتماعية، التي تقدمها لكافة المواطنين أصحاب محدود الدخل والعائلات الفقيرة، من أجل رفع مستوى معيشة العائلات الفقيرة و المعوزة في مصر وتأمين الدعم الاجتماعي الضروري لهم لسد احتياجاتهم الأساسية، كما نص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على زيادة قيمة المعاشات تكافل وكرامة لتعزيز الأوضاع المعيشية للمحتاجين، من خلال مقالنا الإخباري البديل سنخوض في تفاصيل هذه الزيادة وما هي شروط استحقاقها

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024

أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن زيادة جديدة لأصحاب نقاشات تكافل وكرامة بمعدل 15 %، على أن يتم تنفيذ قرار الزيادة مع بداية شهر مارس الجاري 2024، طبقا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن حساب الزيادة عن طريق ضرب قيمة المعاش الشهري في 1.15 %، ليصبح الناتج هو إجمالي المعاش بعد الزيادة، فعندما يكون معاش الشخص 450 جنيها يصبح 517.5 جنيها، والإضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نصه على الزيادة للمعاشات بتكلفة وصلت إلى 180 مليار جنيه، والتي من المقرر أن يتم قرار الزيادة مع موعد صرف معاشات شهر مارس خلال هذا العام.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

للاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024، يمكن للمستفيد الاستعلام عن طريق زيارة فروع مكاتب البريد، أو عن طريق الانترنت زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي واتباع الخطوات التالية: