“هنرجع نحط سكر على الشاي” الحكومة تكشف عن موعد انتهاء أزمة السكر في مصر 2024 ونزول سعره في الأسواق

زفة الحكومة المصرية بشرى سارة لجميع المواطنين تخبرهم فيها بموعد انتهاء ازمة السكر وانخفاض سعر السكر في الأسواق، حيث شهد المواطنين في الأيام الأخيرة ارتفاع كبير في سعر كيلو السكر، الأمر الذي جعلهم منزعجين خاصة أن شهر رمضان المبارك يتم استهلاك فيه السكر أكثر، وذلك لأنه يكثر فيه صناعة الحلوى والمخبوزات.

موعد انتهاء ازمة السكر

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور محمد الحمصاني عن موعد انتهاء ازمة السكر، وقد أكد على ذلك بعد الحصول على الموافقة لاستيراد مليون طن من السكر، كما ستشهد الأيام المقبلة إصدار 300 ألف طن من السكر للمواطنين، بالإضافة إلى أن الدولة تعمل على توفير أكبر مخزون من السكر، وسيتم تخفيض سعر السكر بالإضافة إلى العديد من السلع الغذائية في الأيام المقبلة.

تخفيض سعر السكر وانتهاء الأزمة

ذكر المستشار محمد الحمصاني أن هناك ثلاث أو اربع سلع غذائية رئيسية سوف تشهد انخفاض كبير في سعرها وعلى رأسها السكر، وهذه السلع التي لها أهمية كبيرة في السوق المصري مثل القمح والأرز والذرة، وأوضح الدكتور إن الدولة لديها مخزون استراتيجي من الكثير من السلع الغذائية، ولكن الاهتمام الآن منصب نحو السلع التي ليس لها مخزون استراتيجي، والسلع التي هي غير مضافة على بطاقة التموين، وقد أضاف محمد الحمصاني أن هناك تناسق بين الجهات المسؤولة عن توفير السلع للمواطنين وسوف يتم العمل على إضافة مخزون استراتيجي جديد للسلع الغذائية الجديدة، من خلال الاستيراد من دول الخارج، وذلك في حالة عدم توافر المنتجات في الأسواق المحلية.