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“اعرف وسدد ur.gov.iq/index“ الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 بالعراق وكيفية التسديد
غرامات المرور الرقم الألماني، في إطار سعي الحكومة العراقية لتفعيل منظومة الخدمات الرقمية بجميع المؤسسات العامة للدولة وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي وللتيسير على المواطنين والموظفين وتوفير وقتهم وجهودهم وتقليل التكدس والازدحام بالمكاتب الحكومية، قامت الحكومة بإطلاق خدمة الكترونية تمكن المستخدم من معرفة غرامات المرور وسدادها عبر الانترنت دون التوجه لأي مكان، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن غرامات المرور وكيفية السداد.
الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 بالعراق
يبحث الكثيرون عن طريقة تمكنهم من معرفة غرامات المرور، لأن عدم سداد الغرامة في الوقت المحدد تعرض صاحبها لعقوبات قانونية مثل فرض عقوبة مالية أو سحب رخصة المرور أو غيرها من الإجراءات، وقد أتاحت هيئة المرور العراقية إمكانية الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الالماني الكترونيا عبر موقع اور الالكتروني، وذلك عبر اتباع خطوات بسيطة وفي غضون دقائق قليلة، وفيما يلي نوضح لكم كيفية الاستعلام بالخطوات :
- الدخول الى خدمة “غرامة” على بوابة أور الالكترونية للخدمات الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- الضغط على “الانتقال الى الخدمة”.
- تسجيل الدخول عبر ادخال رقم الهاتف ثم الضغط على “ارسال”.
- ستستقبل على هاتفك رسالة تتضمن رمز التحقق، قم بإدخاله في المكان المخصص واضغط على “تأكيد”.
- ستقوم بإدخال معلومات تسجيل الدخول للبوابة ثم ستنتقل تلقائيا الى صفحة الخدمة.
- اضغط على “استعلام” لتظهر أمامك كافة المعلومات المتعلقة بالغرامة وقيمتها.
كيفية تسديد غرامات المرور الرقم الألماني 2024 بالعراق
كما يمكن تسديد غرامات المرور الرقم الألماني من خلال بوابة أور عبر اتباع الاتي :
- الدخول الى بوابة اور الالكترونية وتسجيل الدخول.
- من خدمة غرامة قم بالاستعلام عن قيمة الغرامة.
- بعد ذلك ستظهر امامك الطرق المتاحة للدفع الالكتروني.
- اختر الطريقة المناسبة وادخل البيانات اللازمة لاستكمال عملية السداد.