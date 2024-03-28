“اعرف وسدد ur.gov.iq/index“ الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 بالعراق وكيفية التسديد

الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 بالعراق

يبحث الكثيرون عن طريقة تمكنهم من معرفة غرامات المرور، لأن عدم سداد الغرامة في الوقت المحدد تعرض صاحبها لعقوبات قانونية مثل فرض عقوبة مالية أو سحب رخصة المرور أو غيرها من الإجراءات، وقد أتاحت هيئة المرور العراقية إمكانية الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الالماني الكترونيا عبر موقع اور الالكتروني، وذلك عبر اتباع خطوات بسيطة وفي غضون دقائق قليلة، وفيما يلي نوضح لكم كيفية الاستعلام بالخطوات :

الدخول الى خدمة “غرامة” على بوابة أور الالكترونية للخدمات الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط.

الضغط على “الانتقال الى الخدمة”.

تسجيل الدخول عبر ادخال رقم الهاتف ثم الضغط على “ارسال”.

ستستقبل على هاتفك رسالة تتضمن رمز التحقق، قم بإدخاله في المكان المخصص واضغط على “تأكيد”.

ستقوم بإدخال معلومات تسجيل الدخول للبوابة ثم ستنتقل تلقائيا الى صفحة الخدمة.

اضغط على “استعلام” لتظهر أمامك كافة المعلومات المتعلقة بالغرامة وقيمتها.

كيفية تسديد غرامات المرور الرقم الألماني 2024 بالعراق

كما يمكن تسديد غرامات المرور الرقم الألماني من خلال بوابة أور عبر اتباع الاتي :