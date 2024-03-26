“وفر وقتك ونزل العيال على الدعم من بيتك” خطوات سهلة وسريعة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين!

يعد برنامج التموين في مصر أحد البرامج الحكومية الهامة التي تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير السلع الأساسية لها، وفي شهر رمضان المبارك، يبحث العديد من المواطنين عن كيفية تحديث بطاقات التموين لديهم لضمان استمرار تلقي الدعم وتحديث البيانات للأفراد المستحقين، بما في ذلك إضافة المواليد الجدد.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

لتسهيل هذه العملية وجعلها أكثر فعالية، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

يجب على المواطنين الدخول إلى الموقع الرسمي للحكومة المصرية المعروف بـ”بوابة مصر الرقمية” عبر الإنترنت.

بعد الدخول إلى الموقع، يتعين على المواطنين التسجيل للحصول على حساب جديد إذا كانوا لا يمتلكون حسابا بالفعل.

بعد تسجيل الحساب الجديد، يطلب من المواطنين كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

يجب اختيار الخدمات المتعلقة بالتموين من بين القائمة المتاحة على الموقع.

بعد الدخول إلى خدمات التموين، يمكن للمواطنين اختيار الخيار المتعلق بإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

سيطلب من المواطنين كتابة بيانات المواليد الجدد، بما في ذلك الاسم الرباعي والرقم القومي وصلة القرابة.

بعد إدخال البيانات بشكل صحيح، يتعين على المواطنين التأكيد على الإضافة لضمان تحديث البطاقة بشكل سليم.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

لضمان استحقاق الأسر للدعم وفقا لقوانين وضوابط البرنامج، يجب أن تلتزم الأسر بالشروط التالية:

أن تكون الأسرة مستحقة لمعاشات التضامن الاجتماعي.

الإضافة بحد أقصى لفردين في الأسرة.

أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من 3 آلاف جنيه.

أن يكون المعاش الشهري للأسرة أقل من 2500 جنيه.

يمكن إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة والأرملة.

يجب أن يكون عمر الابن المطلوب إضافته إلى بطاقة التموين أكبر من 4 سنوات.

لا يجب أن يتجاوز عدد الأفراد على البطاقة 4 أفراد.

من خلال اتباع الخطوات السابقة والالتزام بالشروط المحددة، يمكن للأسر المصرية تحديث بطاقات التموين الخاصة بها وإضافة المواليد الجدد بسهولة، مما يضمن استمرارية تلقي الدعم خلال شهر رمضان وفي الفترات اللاحقة، وبالتالي يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجا.