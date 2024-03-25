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البيتي فور الهش في المنزل.. وصفة تضاهي الذوق الذي تشتريه من المحلات
البيتي فور الهش في المنزل.. وصفة تضاهي الذوق الذي تشتريه من المحلات
يعتبر البيتي فور من الحلويات المحببة للجميع، فهي تتميز بقوامها الهش والمقرمش الذي يذوب في الفم، وتعطي لمسة خاصة لأي مناسبة تحتفل بها. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه يمكن تحضير هذه الحلوى اللذيذة في المنزل بسهولة تامة، وبنكهة ومذاق يضاهي تماما البيتي فور المشتراة من المحلات، إليكي طريقة سهلة ولذيذة لتحضير البيتي فور في المنزل.
مقادير البيتي فور
- 3 كوب ونصف دقيق أبيض
- 300 غرام زبدة
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا
- بيضة واحدة
- صفار بيضة واحدة
- ملعقة واحدة صغيرة بيكينج باودر
- كوب واحد من السكر البودرة
- ملعقة واحدة كبيرة حليب سائل
- ملعقة واحدة كبيرة كاكاو
- مربى مشمش
- شوكلاتة مبشورة
- فستق مطحون
- شوكلاتة دهن
- شوكلاتة ذائبة
طريقة عمل البيتي فور
- في وعاء كبير، اخفقي البيض والسكر معا حتى يصبح المزيج خفيفا ورغويا.
- أضيفي البيضة والصفار والفانيليا أثناء الخفق.
- في وعاء آخر، اخلطي البيكنج باودر مع الدقيق.
- أضيفي نصف كمية الدقيق إلى الخليط واستمري في الخفق.
- أضيفي الكمية المتبقية من الدقيق واستمري في الخلط لمدة دقيقة واحدة.
- قسمي العجينة إلى نصفين.
- ذوبي ملعقة الكاكاو مع ملعقة الحليب وضيفيها إلى أحد النصفين للحصول على عجينة بنكهة الشوكولاتة.
- شكلي العجينة إلى أشكال مختلفة باستخدام آلة تشكيل البيتي فور أو بشكل يدوي.
- اخبزي البيتي فور في الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة.
- بعد الخبز، قومي بحشو البيتي فور بطبقة من المربى أو الشوكولاتة الدهن، ثم وضع قطعة أخرى فوق الحشوة.
- اغمسي طرف البوتيفور في الشوكولاتة الذائبة ثم في الفستق الحلبي المطحون.
- اتركي البيتي فور يبرد تماما قبل التقديم، واستمتعي بطعمه اللذيذ والشهي.