البيتي فور الهش في المنزل.. وصفة تضاهي الذوق الذي تشتريه من المحلات

يعتبر البيتي فور من الحلويات المحببة للجميع، فهي تتميز بقوامها الهش والمقرمش الذي يذوب في الفم، وتعطي لمسة خاصة لأي مناسبة تحتفل بها. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه يمكن تحضير هذه الحلوى اللذيذة في المنزل بسهولة تامة، وبنكهة ومذاق يضاهي تماما البيتي فور المشتراة من المحلات، إليكي طريقة سهلة ولذيذة لتحضير البيتي فور في المنزل.

مقادير البيتي فور

3 كوب ونصف دقيق أبيض

300 غرام زبدة

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

بيضة واحدة

صفار بيضة واحدة

ملعقة واحدة صغيرة بيكينج باودر

كوب واحد من السكر البودرة

ملعقة واحدة كبيرة حليب سائل

ملعقة واحدة كبيرة كاكاو

مربى مشمش

شوكلاتة مبشورة

فستق مطحون

شوكلاتة دهن

شوكلاتة ذائبة

طريقة عمل البيتي فور