“الجديد والمستعمل سعره نزل” انخفاض أسعار السيارات في السوق بنسبة 25% بعد انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازي
انخفاض أسعار السيارات في السوق من المواضيع التي يبحث عنها العديد من محبي السيارات، حيث شهدت السيارات في مصر انخفاضًا في الاسعار سواء الجديدة أو المستعملة، ويرجع هذا التراجع إلى ثبات أسعار العملة الأمريكية وفقًا للتسعير الذي أعلنه البنك المركزي المصري وهذا الاستقرار في سعر الصرف ساهم في خفض التكاليف المرتبطة بالسيارات، مما أدى إلى تقليل الأسعار في الأسواق، وهو ما يعود على المستهلكين بالنفع خاصةً أولئك الذين يبحثون عن شراء سيارات جديدة كانت تباع سابقًا بأسعار أعلى.
انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري بنسبة 25%
أوضح الاقتصادي المعروف الدكتور محمد البنا أن ثبات سعر العملة الأمريكية كان له تأثير كبير على أسعار السيارات في السوق المصري، مما نتج عنه تخفيضات تجاوزت 25% عن الأسعار التي كانت معمول بها في السابق، هذا الانخفاض في الأسعار يأتي عقب الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي المصري الذي قام بتحديث سعر الصرف استجابةً لاتفاق جديد مع دولة الإمارات ونتيجة لذلك فإن السيارات التي كانت تباع بمليون جنيه أصبحت الآن تباع بـ 750 ألف جنيه.
أسعار السيارات المستعملة في متناول الجميع
تعرض سوق السيارات في مدينة نصر تشكيلة واسعة من السيارات المستخدمة بأسعار تناسب مختلف الزبائن والتي جاءت كما يلي:
- تويوتا كورولا من عام 1992 معروضة بسعر يتراوح من 120,000 إلى 135,000 جنيه مصري.
- رينو ميجان لعام 2004 يمكن الحصول عليها بسعر يتراوح بين 160,000 و 170,000 جنيه مصري.
- نيسان تيدا موديل 2006 متاحة بسعر يتراوح من 140,000 إلى 160,000 جنيه مصري.
- ميتسوبيشي لانسر لعام 2005 بسعر يتراوح بين 170,000 و 190,000 جنيه مصري.
- بروتون ويرا موديل 2004 متوفرة بسعر يتراوح من 86,000 إلى 115,000 جنيه مصري.
- جيلى امجراند EC7 لعام 2013 بسعر يتراوح بين 140,000 و 160,000 جنيه مصري.
- فولكس فاجن جولف موديل 1987 معروضة بسعر 120,000 جنيه مصري.