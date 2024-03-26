“الجديد والمستعمل سعره نزل” انخفاض أسعار السيارات في السوق بنسبة 25% بعد انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازي

انخفاض أسعار السيارات في السوق من المواضيع التي يبحث عنها العديد من محبي السيارات، حيث شهدت السيارات في مصر انخفاضًا في الاسعار سواء الجديدة أو المستعملة، ويرجع هذا التراجع إلى ثبات أسعار العملة الأمريكية وفقًا للتسعير الذي أعلنه البنك المركزي المصري وهذا الاستقرار في سعر الصرف ساهم في خفض التكاليف المرتبطة بالسيارات، مما أدى إلى تقليل الأسعار في الأسواق، وهو ما يعود على المستهلكين بالنفع خاصةً أولئك الذين يبحثون عن شراء سيارات جديدة كانت تباع سابقًا بأسعار أعلى.

انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري بنسبة 25%

أوضح الاقتصادي المعروف الدكتور محمد البنا أن ثبات سعر العملة الأمريكية كان له تأثير كبير على أسعار السيارات في السوق المصري، مما نتج عنه تخفيضات تجاوزت 25% عن الأسعار التي كانت معمول بها في السابق، هذا الانخفاض في الأسعار يأتي عقب الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي المصري الذي قام بتحديث سعر الصرف استجابةً لاتفاق جديد مع دولة الإمارات ونتيجة لذلك فإن السيارات التي كانت تباع بمليون جنيه أصبحت الآن تباع بـ 750 ألف جنيه.

أسعار السيارات المستعملة في متناول الجميع

تعرض سوق السيارات في مدينة نصر تشكيلة واسعة من السيارات المستخدمة بأسعار تناسب مختلف الزبائن والتي جاءت كما يلي: