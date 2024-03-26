“الحكومة بتعيد على الموظفين” كم تبلغ قيمة منحة العيد للموظفين في القطاعات المختلفة ومتى أجازة عيد الفطر لجميع الموظفين

منحة العيد للموظفين تعتبر من المواضيع التي زادت محركات البحث عنها تلك الفترة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث تحرص الدولة على تقديم منحة العيد لكافة الموظفين في القطاع العام بمناسبة عيد الفطر لشراء جميع متطلباتهم، كما أن بعض المؤسسات تقوم بصرف راتب شهر كامل للموظفين ومن خلال السطور القادمة نتعرف على مزيد من المعلومات تابعونا.

منحة العيد للموظفين

بمناسبة حلول عيد الفطر لعام 2024 أعلنت الحكومة عن تقديم مكافأة للعاملين في القطاع العام تتراوح قيمتها من 500 إلى 750 جنيه مصري، وذلك وفقًا لمعايير تحددها كل جهة عمل.

كما قررت المؤسسات الربحية ذات الأداء الاستثماري والعائد المرتفع صرف راتب شهر كامل لموظفيها قبل العيد، وذلك نظرًا لتزامن العيد مع موعد صرف رواتب شهر أبريل ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في صرف هذه المكافآت ابتداءًا من يوم الخميس في الأسبوع الأخير من شهر رمضان شهر الكريم.

الجهات التي تصرف لموظفيها أجر شهر كامل

أوضحت المعلومات الواردة من مصادر متعددة إلى أن بعض الهيئات ستقوم بصرف مرتب شهر كامل للعاملين لديها، ومع أن هذا الإجراء لم يعلن عنه بشكل رسمي بعد إلا أن الكثير من الموظفين يرغبون في معرفة هذه الجهات وفيما يلي نستعرض لكم الجهات الحكومية وهي:

وزارة الإسكان والأوقاف.

شركات البترول.

الشركات المصرية للاتصالات.

الشركات القابضة للمياه.

شركات الأدوية التابعة للقطاع العام.

شركات القطاع الخاص مثل شركات الأدوية والأغذية.

إجازة عيد الفطر 2024

يترقب الكثير من الأفراد في مصر الإعلان الرسمي من الحكومة حول مدة إجازة عيد الفطر لعام 2024 سواء في القطاع الخاص أو العام وبحسب ما صرح به المعهد القومي للبحوث الفلكية من المتوقع أن يكون اليوم الأخير من شهر رمضان هو التاسع من إبريل لعام 2024.