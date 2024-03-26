رابط أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 والصف التاسع التحديث الجديد

رابط أرقام جلوس الثانوية اليمن 2024 الصف التاسع التحديث الجديد الذي كشفت عنه الإدارة العامة للاختبارات في اليمن في الآونة الأخيرة بعد رفع أسماء الطلاب والطالبات في القسم العلمي والأدبي بالثانوية العامة اليمنية، لهذا نبدأ في التقرير عبر موقعكم الإلكتروني “البديل” أن نكشف لكم طريقة استخراج رقم جلوس طالب الثانوي العام باليمن وكذلك طالب الصف التاسع 2024، حيث إشارة وزارة التعليم اليمنية عن استعداد الطلبة والطالبات للاختبارات التي تبدأ بعد مدة قليلة بتجهيز أرقام الجلوس كي يتمكنوا من دخول الإمتحانات.

رابط أرقام جلوس الثانوية اليمن 2024 التحديث الجديد

يتطلع الطلاب والطالبات في مرحلة الثانوية العامة على معرفة رقم الجلوس الخاص بالثانوي العام من خلال موقع وزارة التعليم اليمنية أو من خلال منصة الإدارة العامة للاختبارات، حيث تتم آلية القبول والتسجيل في المنصة لمعرفة رَقْم الجلوس كالتالي:

الدخول أولا علي (موقع الإدارة العامة للاختبارات).

توجه إلى زر الخِدْمَات في الصفحة الرئيسية.

اختر (رَقَم المَقْعَد أو رَقْم الجلوس).

الضغط على المرحلة الحالة (الثانوية العامة).

تفتح لك مربع إدخال الإسم.

سجل اسمك كما هو مدون في شهادة الميلاد.

الضغط على مربع (البحث عن رقم الجلوس).

الاستعلام عن أرقام جلوس التاسع 2024 اليمن

لا تختلف آليات الاستعلامات في الصف التاسع عنها في الثانوية العامة التي سبق وذكرناها في الفقرة السابقة، حيث تجري هذه الخطوات كالتالي:

الضغط على موقع الإدارة العامة للاختبارات.

اختار رقم المقعد.

تحديد الصف التاسع.

اكتب رقم جلوسك.

البحث عن رقم الجلوس.

بعد الإنتهاء من هذه الإجراءات يظهر امامك تفاصيل أرقام جلوس الطالب أو الطالبة يمكنك طباعة هذه الصفحة من أجل دخول الإمتحانات.