“شوف حسابك بعد زيادة المعاش” متى نزول المعاشات لشهر أبريل 2024 بعد إضافة الزيادة الجديدة بجميع البنوك

ينتظر المتقاعدون بشغف الإعلان عن موعد صرف المعاشات لشهر أبريل 2024 خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك والتي تأتي متزامنةً مع نهاية شهر رمضان، و يسود الاهتمام بين المواطنين للتعرف على تاريخ إيداع المعاشات في حساباتهم، وسنقدم في هذه المقالة جميع المعلومات المتعلقة بموعد صرف المعاشات.

موعد صرف المعاشات

يريد المستفيدين من المعاشات إلى التعرف على جدول الصرف لشهر أبريل و الذي يصادف هذا العام موسم عيد الفطر و وفقًا لما تم الاعلان عنه ستتم عملية الصرف وفق الجدول الآتي:

اليوم الأول 1 أبريل بداية صرف المعاشات.

اليوم الثاني 2 أبريل استمرار الصرف.

اليوم الثالث 3 أبريل تتواصل عملية الصرف.

اليوم الرابع 4 أبريل يستمر توزيع المعاشات.

اليوم الخامس 5 أبريل يحدد لصرف المعاشات.

اليوم السادس 6 أبريل يختتم جدول الصرف.

زيادة المرتبات بعد توجيهات السيسي

في خلال الجهود المبذولة من الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للعاملين بالقطاع الحكومي اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى بعض الخطوات الهامة ضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية، تتضمن هذه الخطوات تحسينات في نظام الرواتب حيث تمت زيادة الحد الأقصى للأجور إلى 6000 جنيه مصري شهريًا بناءًا على الدرجة الوظيفية، وكذلك تم رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين من الدرجة السادسة من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه.

أماكن صرف المعاشات

تتعدد الوسائل المتاحة أمام المواطنين للحصول على معاشاتهم التقاعدية ومنها: