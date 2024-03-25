بيدوب في الفم.. كحك العيد المميز بمذاق المحلات ولا داعي لشرائة منها

يعد كحك العيد من أبرز الحلويات التي تميز احتفالات عيد الفطر المبارك في العالم العربي، حيث يعود تاريخه إلى العصور القديمة وكان يعتبر رمزا للسعادة والفرحة، ولكن ما يميز كحك العيد الحقيقي هو طعمه اللذيذ وملمسه الهش، ولتحقيق هذا المذاق الفريد، نقدم لكم طريقة سهلة ومبسطة لتحضير كحك العيد بمذاق يشبه تماما الكحك المتوفر في المحلات، دون الحاجة لشراء الجاهز.

مقادير كحك العيد

1 كيلو دقيق.

550 جرام سمن نباتي أو بلدي (2 كوب + ملعقتان كبيرتان).

2 ½ ملعقة كبيرة سكر بودرة.

1 ملعقة كبيرة ممسوحة ريحه الكحك.

3 ملاعق كبيرة سمسم أحمر.

¼ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

¼ ملعقة صغيرة خميرة.

½ كوب ماء دافئ (100 مل).

رشة ملح

طريقة عمل كحك العيد

العجينة

في وعاء كبير، انخل الدقيق واخلطه مع البيكنج بودر والملح. أضف السمن والسكر البودرة وريحة الكحك، واخلط المكونات جيدا بأطراف أصابعك حتى يتشكل لديك مزيج شبيه بفتات الخبز. أضف الماء الدافئ مع الخميرة تدريجي، واستمر في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة ولينة. غطي العجينة واتركها ترتاح في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة.

الحشوة

في وعاء صغير، ضعي الملبن مع السمن والسمسم، واخلطيهم جيدًا، يمكنك تغيير الحشوة حسب الرغبة.

تشكيل الكحك

قسمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم. افردي كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة. ضعي ملعقة صغيرة من الحشوة في وسط العجينة. غلق العجينة على الحشوة على شكل كيس، ثم اضغط برفق لتشكيل قرص دائري. زيني الكحك بالنقوش المفضلة لديك باستخدام ختم الكحك أو شوكة.

الخبز