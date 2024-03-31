الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 وما هي شروط الاستفادة من الدعم عبر وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث الكثيرون عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وهو مبادرة من وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة الأشخاص ذوي الإمكانيات المالية المحدودة كما تتيح الوزارة بوابة إلكترونية تمكن المستحقين من الاطلاع على كل ما يخص البرنامج، بما في ذلك إمكانية تقديم الشكاوى أو الاعتراضات المتعلقة بالدعم المالي و سنشرح لكم الآن طريقة الاستعلام عن هذا المعاش.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

للاستفسار عن حالة طلبك في برنامج تكافل وكرامة يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي ل وزارة التضامن الاجتماعي .

ابحث عن قسم البرامج والمبادرات.

من القائمة، اختر برنامج تكافل وكرامة.

اضغط على الخيار المخصص للاستعلام.

أدخل الرقم القومي للمستفيد في المكان المحدد.

اضغط على زر الإستعلام لتظهر لك النتائج.

ستعرض النتيجة مباشرةً، وسيتم اعلامك إذا تم قبول الطلب أو رفضه.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

للراغبين في الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة شروط يجب توافرها وهي كالتالي: